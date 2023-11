Zakaz palenia śmieci – przepisy

Zakaz palenia śmieci w domowych piecach wynika z art. 191 ustawy o odpadach. Czytamy w nim, że "Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny." Inne przepisy tej ustawy regulują dokładnie, w jaki sposób możemy pozbywać się poszczególnych rodzajów śmieci. Spalanie ich, poza nielicznymi wyjątkami, nie wchodzi w grę. To oznacza, że jeśli w naszym domowym piecu lądują takie rzeczy jak stare meble, płyty podłogowe, plastikowe opakowania, kolorowy papier, ubrania czy jakiekolwiek inne śmieci, które uznamy za możliwe do spalenia w domowym piecu – grozi nam za to kara.

Zakaz spalania śmieci w domowych piecach – kontrole

Kontrolą przestrzegania zakazu spalania śmieci w domowych piecach zajmują się gminy. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów lub funkcjonariuszy straży miejskich i gminnych. Strażnicy lub urzędnicy w trakcie kontroli mają prawo do wejścia wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości. Jeśli na jej terenie prowadzona jest działalności gospodarcza – wejścia można dokonać przez całą dobę. W przypadku innych nieruchomości – wejścia można dokonać w godz. 6-22.

W trakcie kontroli osoby upoważnione mogą np. pobrać próbki popiołu w celu sprawdzenia, jakiego opału używamy. Mogą też np. poprosić o okazanie umowy na odbiór odpadów. Jeżeli urzędnicy sami wcześniej dopatrzą się tego, że dana nieruchomość nie ma takiej umowy – może się to stać przyczynkiem do przeprowadzenia kontroli.

W dyskusjach dotyczących egzekwowania przepisów zakazujących spalania śmieci w domowych piecach od lat powtarza się wątek braku odpowiedniej liczby urzędników/strażników miejskich i gminnych, którzy mogliby przeprowadzać kontrole. Warto jednak podkreślić, że coraz częściej samorządy wykorzystują do tego nowoczesny sprzęt, w tym np. drony wyposażone w czujniki dymu. Jeśli wykażą, że dym unoszący się z naszego komina mógł pochodzić np. ze spalania plastiku, urząd może zlecić szczegółową kontrolę.

Palenie śmieci – kary

Palenie śmieciami w domowym piecu to wykroczenie, które może się skończyć karą w postaci mandatu w wysokości do 500 zł. Straż miejska może także skierować do sądu wniosek o ukaranie grzywną w wysokości do 5 tys. zł. Jeśli dana osoba nie przyjmie mandatu, sprawa również trafia do sądu. Sąd, na podstawie zapisów kodeksu wykroczeń, może również wymierzyć karę grzywny, a nawet aresztu (od 5 do 30 dni) lub ograniczenia wolności (1 miesiąc).

Kary za używanie "kopciuchów" i palenie niewłaściwym opałem

Zakaz spalania śmieci w domowych piecach obejmuje cały kraj. Warto jednak pamiętać, że oprócz tego na terenie poszczególnych województw mogą obowiązywać tak zwane uchwały antysmogowe, które wprowadzają inne ograniczenia lub zakazy. Dotyczą one m.in. zakazu używania tzw. kopciuchów, a także zakazu używanie niektórych rodzajów paliw. Dla przykładu – w Warszawie i Krakowie zakazem objęty jest nawet węgiel.