Dodatek dla sierot zupełnych to świadczenie pieniężne wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zazwyczaj przysługuje one osobom do 16. lub 25. roku życia, które straciły oboje rodziców lub też straciły matkę, a ojciec jest nieznany. Co to za świadczenie? Ile wynosi oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać.