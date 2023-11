Narodowy Bank Centralny odniósł się do "postulatów", by postawić Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Miałby to być pomysł na odsunięcie szefa NBP, co Donald Tusk zapowiedział na jednym ze spotkań wyborczych. Na piątkowej konferencji prasowej wiceprezes NBP Marta Kightley nazwała takie pomysły "igraniem z ogniem" i wyraziła przypuszczenie, że na taki scenariusz "na pewno zareagują bardzo silnie międzynarodowe instytucje".