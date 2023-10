Zakup mieszkania to nie tylko ogromy wydatek, ale i ogromna odpowiedzialność. Każdy, kto decyduje się wyłożyć tak duże pieniądze na własne cztery kąty, robi co może, by zainwestować je jak najlepiej. Co trzeba sprawdzić, by uniknąć problemów? Jakie pułapki mogą na nas czekać? Na te kwestie koniecznie trzeba zwrócić uwagę.

Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Na to zwróć uwagę

Mieszkanie z drugiej ręki. Najważniejsze kwestie Kupujesz mieszkanie od dewelopera? Na to zwróć uwagę Decydując się na mieszkanie prosto od dewelopera często kupujemy nieruchomość, która jeszcze nawet nie powstała. Jak będzie wyglądać wiemy tylko z planów i wizualizacji. Co trzeba sprawdzić przed takim zakupem? Najważniejsze zasady, których trzeba się trzymać kupując nowe mieszkanie zebrał portal rynekpierwotny.pl Pozwolenie na budowę - zanim podpiszemy umowę z deweloperem trzeba się upewnić czy posiada pozwolenie na budowę

- deweloper jest zobowiązany do przekazania potencjalnemu nabywcy kopii prospektu informacyjnego. Zawiera on informacje o dotychczasowym doświadczeniu dewelopera oraz aktualnej inwestycji - . Wśród załączników powinien znaleźć się wzór umowy deweloperskiej i rzut kondygnacji z zaznaczeniem konkretnego lokalu Wzór umowy deweloperskiej – najlepiej skonsultować go z prawnikiem lub z ekspertem ds. nieruchomości, który sprawdzi czy nie ma w nim niejasnych lub naruszających nasze interesy zapisów. Warto zwrócić uwagę szczególnie na zasady odstąpienia od umowy i odpowiedzialność dewelopera za wady lokalu i opóźnienia w budowie, a także na obowiązujące terminy Mieszkanie z drugiej ręki. Najważniejsze kwestie Zakup mieszkania na rynku wtórnym rządzi się nieco innymi prawami niż transakcja na rynku pierwotnym. W obu przypadkach trzeba jednak dokładnie sprawdzić stan prawny nieruchomości. Zasada ograniczonego zaufania przy tak poważnych inwestycjach powinna towarzyszyć nam na każdym kroku. Inaczej możemy przysporzyć sobie problemów na lata. Rekordowy wzrost cen mieszkań. Drogo jest już praktycznie wszędzie Zobacz również Co jest szczególnie istotne z punktu widzenia nabywcy mieszkania z drugiej ręki? Księga wieczysta – podobnie jak w przypadku zakupu mieszkania od dewelopera, powinniśmy zacząć od sprawdzenia księgi wieczystej nieruchomości . Dzięki temu dowiemy się o ewentualnych obciążeniach lokalu . Trzeba zwrócić uwagę czy sprzedawca jest jedynym właścicielem lokalu i nikt inny nie będzie rościł sobie do niego praw. Dotyczy to również zapisów o dożywotnim prawie użytkowania. Trwający najem czy umowa przedwstępna z kimś innym nie będą zapisane w księdze wieczystej. Sprzedawca powinien więc złożyć nabywcy oświadczenie, że mieszkanie nie posiada takich obciążeń.

Akt własności lokalu - akt nabycia lokalu przez sprzedającego to podstawowy dokument bez którego żaden notariusz nie podejmie się sporządzenia umowy sprzedaży. Przed zakupem trzeba się z nim zapoznać.