Reklama

Prognozując trendy na rynku materiałów budowlanych w 2023 r. analitycy spodziewali się, że dynamika cen zacznie hamować. Jednocześnie studzili entuzjazm wskazując, że to oznacza, że ceny będą nadal rosły, ale już nie tak szybko jak w 2022 r. Pocieszeniem w tej sytuacji były głosy, że część materiałów może rzeczywiście stanieć. Analizy Grupy PSB Handel, która regularnie śledzi ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu, potwierdzają te przewidywania.

Ceny materiałów budowlanych: Które materiały drożeją?

Reklama

Z analiz PSB wynika, że ceny materiałów budowlanych w sierpniu 2023 r., w stosunku do lipca br., spadły od 0,4 proc. Zaś w ujęciu rocznym, czyli w porównaniu do sierpnia 2022 r. - wzrosły o 1 proc. Można byłoby powiedzieć, że to "zaledwie" 1 proc. Przed rokiem obserwowaliśmy bowiem wzrosty w okolicach 30 proc.

Reklama

Porównanie cen z sierpnia tego roku z sierpniem 2022 r. pokazuje, że wzrosty cen dotyczą 13 grup towarowych:

cement, wapno (+21 proc.),

chemia budowlana (+9 proc.),

farby, lakiery (+8 proc.),

sucha zabudowa (+7 proc.),

ogród i hobby (+6 proc.),

wyposażenie, AGD (+5 proc.),

motoryzacja (+4 proc.),

płytki, łazienki, kuchnie (+3 proc.),

dekoracje (+3 proc.),

wykończenia (+3 proc.),

otoczenie domu (+1 proc.),

narzędzia (+0,4 proc.), o

oświetlenie, elektryka (+0,2 proc.).

Ceny materiałów budowlanych: Czy jakieś materiały tanieją?

Z porównania cen materiałów budowlanych z sierpnia 2022 r. do cen z sierpnia 2023 r. wskazuje, że w przypadku w siedmiu grupach materiałów nastąpił spadek. Chodzi o:

instalacje, ogrzewanie (-0,4 proc.),

stolarkę (-0,6 proc.),

izolacje wodochronne (-0,7 proc.),

ściany, kominy (-5 proc.),

dachy, rynny (-6 proc.),

izolacje termiczne (-17 proc.),

płyty OSB, drewno (-24 proc).

Drożeje wapno i cement, tanieje drewno i płyty OSB

Ilustracją trendów na rynku materiałów budowlanych są dane analizujące ceny materiałów budowlanych w perspektywie kilku miesięcy - porównujące okres styczeń-sierpień 2023 r. z analogicznym okresem roku ubiegłego. W tym ujęciu średni wzrost cen wyniósł 7 proc. Wzrosły ceny 17 grup produktowych:

cement, wapno (+29 proc.),

farby, lakiery (+14 proc.),

sucha zabudowa (+12 proc.),

chemia budowlana (+12 proc.),

ogród i hobby (+10 proc.),

wyposażenie, AGD (+10 proc.),

instalacje, ogrzewanie (+9 proc.),

płytki, łazienki, kuchnie (+9 proc.),

motoryzacja (+8 proc.),

wykończenia (+8 proc.),

stolarka (+8 proc.),

narzędzia (+7 proc.),

dekoracje (+6 proc.),

ściany, kominy (+5 proc.),

oświetlenie, elektryka (+5 proc.),

izolacje wodochronne (+4 proc.),

otoczenie domu (+1 proc.).

Spadek cen dotyczył trzech grup produktów: dachy, rynny (-2 proc.), izolacje termiczne (-7 proc.) oraz płyty OSB i drewno (-17 proc.).