W połowie września br. Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych (PSNPH) alarmowało: "Klienci coraz częściej są zmuszani do płacenia za parking w centrach handlowych – chociaż najemcy pokrywają koszty prowadzenia parkingu w ramach kosztów wspólnych. Takie praktyki to nie tylko utrudnienie dla klientów galerii handlowych, ale w długim terminie istotne zmniejszenie ruchu w danym obiekcie. To działa bezpośrednio na niekorzyść najemców sklepów i punktów usługowych, którzy co miesiąc opłacają całość kosztów prowadzenia parkingu” – czytamy w materiale, który trafił do mediów.

Opłaty za parkowanie w centrach handlowych – po ilu godzinach?

PSNPH podało przykłady centrów handlowych, które ostatnio wprowadziły częściową odpłatność za parking. To CH Karolinka w Opolu, CH Posnania czy ETC w Swarzędzu. W CH Karolinka od 3 lipca br. można parkować za darmo tylko przez godzinę. ETC Swarzędz opłaty za parkowanie wprowadzono od połowy sierpnia. Początkowo opłaty miały być naliczane po trzeciej godzinie postoju. W komunikacie z 21 sierpnia br. opublikowanym na stronie galerii czytamy jednak: "W odpowiedzi na liczne sugestie ze strony naszych klientów, czas bezpłatnego parkowania został wydłużony z 2 do 3 godzin.”

Opłaty za parking w CH Posnania pojawiły się również w sierpniu br. Na swojej stronie internetowej centrum informuje, że "w godzinach 6-22 pierwsze 3 godziny postoju są bezpłatne. Dla klientów kina Helios jest możliwość walidowania pobytu o kolejną godzinę w aplikacji Parking Posnania. Również inni użytkownicy aplikacji Parking Posnania mogą parkować nieodpłatnie przez 4 godziny. Opłata za każdą kolejną godzinę wynosi 5 zł”.

Opłaty za parkowanie w centrach handlowych – ile za godzinę?

Z oficjalnych cenników opłat za parking publikowanych na stronach internetowych centrów handlowych wynika, że stawki za godzinę parkowania są zróżnicowane i mogą wynieść od ok. 2 do ok. 6 zł. W niektórych miejscach obowiązuje zasada, że kolejne godziny parkowania są tańsze. W dużej części centrów handlowych które zdecydowały się na wprowadzenie opłat nie są one naliczane od początku parkowania. Czas, jaki mają klienci na zrobienie zakupów bez konieczności płacenia za parking nie jest jednolity. Z naszego przeglądu wynika, że są miejsca gdzie jest to tylko 15 minut. Zdarza się też jednak, że są to cztery godziny.

Bezpłatne parkowanie coraz bardziej limitowane?

Ilustracją trendów związanych opłatami za parkingi w centrach handlowych może być też to, co w tej sprawie dzieje się w stolicy. Tu konieczność płacenia za parkowanie na terenie galerii zlokalizowanych w najbardziej zatłoczonych punktach miasta obowiązuje nie od dziś. Przykładem mogą być mieszczące się przy Dworcu Centralnym Złote Tarasy. Jednak w ostatnim czasie na wprowadzenie częściowej odpłatności zdecydowała się Galeria Młociny – położona na obrzeżach stolicy, ale za to tuż przy stacji początkowej pierwszej linii metra.

Galeria niedawno poinformowała klientów, że wprowadza opłaty za miejsca parkingowe zlokalizowane najbliżej wejść. "To odpowiedź na potrzeby naszych klientów robiących duże zakupy, odwiedzających galerię z dziećmi, czy ceniących swój czas. Od połowy lipca nasi klienci będą mogli odpłatnie korzystać z ponad 300 miejsc parkingowych zlokalizowanych najbliżej wejść do Galerii Młociny. Pierwsze 15 minut parkowania w strefie będzie bezpłatne. Miejsca płatnego parkowania będą wyraźnie oznaczone czerwonym kolorem, a opłata za godzinny postój wyniesie 5 złotych (…). Jednocześnie przypominamy, że ponad 1700 miejsc parkingowych w Galerii Młociny będzie dostępnych bezpłatnie.”