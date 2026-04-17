Podwyżki dodatków dla nauczycieli. Nowe stawki obowiązują od 1 maja

Agnieszka Maj
59 minut temu
Podwyżki dodatków dla nauczycieli. Nowe stawki obowiązują już od 1 maja
Od 1 maja zwiększy się stawka dodatku za wychowawstwo, a także dodatku motywacyjnego. Zmiany obejmą także dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy. Podwyżki są efektem zmian w regulaminie wynagradzania, opracowanym przez radnych w Gdyni.

Radni w Gdyni przegłosowali w marcu nowy regulamin wynagradzania gdyńskich nauczycieli. Zakłada on wyższe i określane procentowo dodatki motywacyjne, wyższe dodatki za wychowawstwo. Projekt wypracowano wspólnie ze związkami zawodowymi.

Podwyżki dla nauczycieli w Gdyni

Nauczyciele w Gdyni otrzymają podwyżki. Dodatki za wychowawstwo wzrosną z 300 zł do 500 zł miesięcznie. Zmienia się też wysokość i sposób przyznawania dodatku motywacyjnego. Poprzednio wynosił on od 100 złotych do 1750 złotych. Teraz będzie wypłacany w wysokości do od 2 proc. do 40 proc wynagrodzenia zasadniczego.

Większe dodatki

Dodatek motywacyjny wypłacany jest za:

  • osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym;
  • osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze;
  • wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
  • zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela;
  • szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem;
  • realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadząсy priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

Koszt podwyżek

Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy będzie można wypłacać w całości lub proporcjonalnie do wymiaru zajęć, Rada Miasta Gdyni przyjęła proponowaną zmianę regulaminu podczas sesji 25 marca. Zapisy uchwały – czyli m.in. nowe stawki dodatków – zaczną obowiązywać już od 1 maja 2026 roku. Koszt ich wprowadzenia na ten rok oszacowano na ok. 4 mln 250 tys. złotych.

