Podwyżki dodatków dla nauczycieli. Nowe stawki obowiązują od 1 maja

Radni w Gdyni przegłosowali w marcu nowy regulamin wynagradzania gdyńskich nauczycieli. Zakłada on wyższe i określane procentowo dodatki motywacyjne, wyższe dodatki za wychowawstwo. Projekt wypracowano wspólnie ze związkami zawodowymi.

Podwyżki dla nauczycieli w Gdyni

Nauczyciele w Gdyni otrzymają podwyżki. Dodatki za wychowawstwo wzrosną z 300 zł do 500 zł miesięcznie. Zmienia się też wysokość i sposób przyznawania dodatku motywacyjnego. Poprzednio wynosił on od 100 złotych do 1750 złotych. Teraz będzie wypłacany w wysokości do od 2 proc. do 40 proc wynagrodzenia zasadniczego.

Większe dodatki

Dodatek motywacyjny wypłacany jest za:

osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym;

osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze;

wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;

zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela;

szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem;

realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadząсy priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.

Koszt podwyżek

Dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy będzie można wypłacać w całości lub proporcjonalnie do wymiaru zajęć, Rada Miasta Gdyni przyjęła proponowaną zmianę regulaminu podczas sesji 25 marca. Zapisy uchwały – czyli m.in. nowe stawki dodatków – zaczną obowiązywać już od 1 maja 2026 roku. Koszt ich wprowadzenia na ten rok oszacowano na ok. 4 mln 250 tys. złotych.