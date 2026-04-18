Samsung daje 500 zł na telewizor. Jest jednak warunek, o którym trzeba pamiętać

Samsung ruszył z promocją na telewizory

Samsung uruchomił nową akcję promocyjną dla klientów zainteresowanych zakupem wybranych telewizorów w przedsprzedaży. Producent informuje, że po rejestracji można otrzymać kod o wartości 500 zł do wykorzystania przy zakupie objętego promocją modelu.

Na pierwszy rzut oka oferta wygląda bardzo atrakcyjnie. Dodatkowe 500 zł zniżki może być mocnym argumentem dla osób, które i tak planowały wymianę telewizora na nowy model. Diabeł tkwi jednak w szczegółach.

500 zł od Samsunga nie dla każdego

Aby skorzystać z promocji, nie wystarczy wejść na stronę producenta. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja, a dopiero potem klient ma otrzymać kod promocyjny.

To oznacza, że nie jest to zwykły rabat naliczany automatycznie przy zakupie. Trzeba najpierw wykonać określone kroki i pilnować terminów.

Kiedy Samsung wyśle kody?

Z informacji opublikowanych przez producenta wynika, że kody promocyjne mają zostać wysłane najpóźniej do 8 maja 2026 roku. Dla klientów oznacza to jedno: warto regularnie sprawdzać skrzynkę mailową i nie odkładać decyzji na później. Bez otrzymanego kodu nie będzie możliwości skorzystania z promocji.

Kod 500 zł będzie ważny tylko przez określony czas

Samsung wskazuje również, że kod promocyjny będzie można wykorzystać od 5 maja 2026 roku do 1 czerwca 2026 roku do godz. 23:59. To ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych zakupem telewizora. Przekroczenie terminu oznacza utratę prawa do skorzystania z bonusu, nawet jeśli kod został wcześniej przyznany.

Jest ważny haczyk. Obowiązuje limit użyć

Największe emocje może budzić jednak inny zapis. Samsung zastrzega, że liczba użyć kodu jest ograniczona do 50. W praktyce oznacza to, że liczyć się może szybkość działania. Nawet osoby, które otrzymają kod, nie powinny zbyt długo zwlekać z jego wykorzystaniem. Przy dużym zainteresowaniu promocja może zakończyć się szybciej, niż spodziewają się klienci.

Kto może skorzystać z promocji Samsunga?

Akcja jest skierowana przede wszystkim do osób planujących zakup nowego telewizora Samsung w najbliższym czasie. Dla takich klientów 500 zł rabatu może być realną oszczędnością, zwłaszcza przy droższych modelach kupowanych w przedsprzedaży.

Nie zmienia to jednak faktu, że o wszystkim zdecydują szczegóły. Najważniejsze są rejestracja, termin wysyłki kodu, data jego ważności i ograniczona liczba użyć.

Na co uważać przed zakupem?

Przed skorzystaniem z promocji warto dokładnie sprawdzić zasady akcji. Szczególne znaczenie ma to, czy wybrany telewizor bierze udział w promocji, czy rejestracja została poprawnie zakończona oraz czy kod nadal można wykorzystać w ramach dostępnej puli. Właśnie te elementy mogą przesądzić o tym, czy obiecane 500 zł rzeczywiście trafi do klienta.

Pytania i odpowiedzi - FAQ

1. Na czym polega promocja Samsunga na telewizory? Promocja polega na możliwości otrzymania kodu o wartości 500 zł na zakup wybranego telewizora Samsung w przedsprzedaży. Aby wziąć udział w akcji, trzeba wcześniej przejść proces rejestracji. 2. Ile można dostać w promocji Samsunga? W ramach akcji Samsung oferuje 500 zł do wykorzystania przy zakupie wybranego telewizora objętego promocją. 3. Czy 500 zł od Samsunga dostaje każdy? Nie. To nie jest automatyczny rabat dla wszystkich klientów. Najpierw trzeba się zarejestrować, a następnie otrzymać kod promocyjny zgodnie z zasadami akcji. 4. Do kiedy Samsung wyśle kod promocyjny? Z dostępnych informacji wynika, że kod promocyjny ma zostać wysłany najpóźniej do 8 maja 2026 roku. 5. Od kiedy można wykorzystać kod 500 zł od Samsunga? Kod ma być ważny od 5 maja 2026 roku. 6. Do kiedy ważny jest kod promocyjny Samsunga? Kod można wykorzystać do 1 czerwca 2026 roku do godziny 23:59. Po tym terminie promocja przestaje obowiązywać. 7. Czy liczba kodów w promocji Samsunga jest ograniczona? Tak. Samsung informuje, że liczba użyć kodu została ograniczona do 50. 8. Gdzie można sprawdzić warunki promocji Samsunga? Warunki akcji można sprawdzić na stronie Samsung Polska poświęconej promocji oraz w treści wiadomości mailowej rozsyłanej do klientów. 9. Na co trzeba uważać w promocji Samsunga? Najważniejsze są termin rejestracji, data wysyłki kodu, okres jego ważności oraz limit użyć. To właśnie te elementy mogą zdecydować o tym, czy klient faktycznie skorzysta z bonusu. 10. Dla kogo jest promocja Samsunga? Promocja jest skierowana do osób, które planują zakup wybranego telewizora Samsung w przedsprzedaży i chcą skorzystać z dodatkowego bonusu. 11. Czy warto skorzystać z promocji Samsunga? Dla osób, które i tak planowały zakup nowego telewizora Samsung, 500 zł bonusu może być realną oszczędnością. Trzeba jednak pamiętać, że akcja ma swoje ograniczenia.

Źródło: Samsung Polska, materiały własne producenta.