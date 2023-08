" Obecny poziom stóp procentowych w Polsce jest niewystarczający, polityka pieniężna jest niewstarczająco restrykcyjna, a dalsze działania w kierunku zacieśniania polityki pieniężnej są niezbędne" - uważa członkini Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Joanna Tyrowicz. Według niej, "każda rozmowa o obniżkach jest dzisiaj szkodliwa dla gospodarki".

Nasze stopy procentowe uważam za zdecydowanie niewystarczające […] - to wynika z materiałów analitycznych Narodowego Banku Polskiego. W pięciu kolejnych projekcjach, które przygotowuje NBP, inflacja coraz mniej zbiega do celu, jednocześnie mamy coraz niższe bezrobocie, coraz wyższe wynagrodzenia, tempo wzrostu wynagrodzeń realnych oraz koniunktura mierzona wskaźnikiem PKB. Patrząc z tej perspektywy, same materiały analityczne NBP pokazują, że polityka pieniężna w Polsce jest niewystarczająco restrykcyjna - powiedziała Tyrowicz w radiu Tok FM.

Podkreśliła, że mimo dokonanego przez Radę zacieśnienia pieniężnego - jej zdaniem, częściowego i niewystarczającego - inflacja coraz mniej zbiega do celu inflacyjnego w średnim terminie.

"Nie realizujemy naszego mandatu"

Pięć kolejnych projekcji [inflacyjnych, przygotowywanych przez NBP] to jest 20 miesięcy, w tym czasie Rada Polityki Pieniężnej podnosiła jeszcze stopy procentowe. Mimo, że dokonano częściowo zacieśnienia polityki pieniężnej, niewystarczającego, ale podniesiono stopy procentowe, inflacja coraz mniej zbiega do celu. To znaczy, że nie realizujemy naszego mandatu i dalsze działania są niezbędne - powiedziała członkini RPP.

Dane o inflacji

Rada podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. do września 2022 r. (z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc. w przypadku stopy referencyjnej). W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 10,8% r/r w lipcu 2023 r., według wstępnych danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,2 proc.

Jak podał Narodowy Bank Polski (NBP) inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 11,9 proc. w 2023 r., 5,2 proc. w 2024 r. i 3,6 proc. w 2025 r. (wobec odpowiednio: 11,9 proc., 5,7 proc. i 3,5 proc. dla tych lat w projekcji marcowej). Inflacja CPI powróci do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP - określonego jako 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. - w III kw. 2025 r. według projekcji lipcowej. W 2023 r. inflacja konsumencka wyniesie - według centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej - 13,1 proc. r/r w II, 10,3 proc. w III kw. i 7,8 proc. w IV kw.