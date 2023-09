Reklama

Aplikacja mObywatel

Przez ostatnie lata jedynym obowiązującym dowodem osobistym był ten w formie plastikowej karty. Tylko przy jego pomocy mieliśmy możliwość potwierdzenia swojej tożsamości, zatem w praktyce musieliśmy go nosić cały czas przy sobie. 14 lipca weszła w życie ustawa o aplikacji mObywatel, wraz z premierą nowej wersji tej aplikacji - mObywatel 2.0. A to spowodowało rewolucję w związku z dowodami osobistymi. Posiadając dostęp do tej aplikacji Ministerstwa Cyfryzacji w telefonie, nie musimy już nosić plastikowego dowodu ze sobą. Bowiem możemy posługiwać jego wersją mobilną dostępną w aplikacji mObywatel.

Reklama

Czym jest mDowód?

Cyfrowy dowód (mDowód) jest nowym dokumentem tożsamości, nie zaś jedynie cyfrową wersją dotychczas posiadanego przez nas tradycyjnego w formie plastikowej karty. Oba dokumenty różnią się od siebie serią, numerem i datą ważności. Korzystając z mDowodu nie mamy kopii naszego dowodu plastikowego w telefonie, ale dwa odrębne dokumenty - dwa dowody osobiste: jeden w formie tradycyjnej, drugi w formie cyfrowej. Obu możemy używać naprzemiennie.

Gdzie dotychczas mogliśmy korzystać z mDowodu?

Dotychczas z mobilnego dowodu osobistego dostępnego w aplikacji mogliśmy korzystać w placówkach medycznych, pocztowych, u notariusza czy we wszystkich instytucjach państwowych, w których konieczne jest okazanie dowodu osobistego. Bowiem ustawa z 14 lipca oraz wprowadzenie wersji 2.0aplikacji mObywatel w pełni pozwalają na posługiwanie się wyłącznie dokumentem cyfrowym. Zaś sam dowód cyfrowy został zrównany z tym plastikowym.

Jednak do końca sierpnia wyjątkiem były banki i inne instytucje finansowe, które podlegały pod ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W nich nadal musieliśmy potwierdzić swoją tożsamość za pomocą tradycyjnej wersji dowodu.

mDowód ważny również w bankach

Sytuacja jednak uległa zmianie i w piątek 1 września 2023 roku wprowadzony został obowiązek respektowania mDowodu dostępnego w aplikacji mObywatel przez placówki bankowe. Czas półtora miesiąca - od wprowadzenia ustawy o aplikacji mObywatel do końca sierpnia - był okresem, który pozwolił na wprowadzenie i zintegrowanie odpowiednich procedur i narzędzi mających na zweryfikowanie dowodów cyfrowych. Warto pamiętać o tym, że jeżeli chcemy korzystać z mDowodu w placówkach bankowych, to musi on zostać poddany weryfikacji przez pracownika banku. A do tego jest nam potrzebna aplikacja mObywatel w wersji 4.15 lub nowszej.

Inne dokumenty w aplikacji mObywatel

Rządowa aplikacja i serwis internetowy mObywatel pozwalają na wygodne i szybkie załatwienie spraw urzędowych przez Internet. W nowej wersji aplikacji mObywatel 2.0 możemy mieć własne dokumenty pod ręką, i nie jest to tylko dowód osobisty w wersji cyfrowej. W sierpniu weszła nowa funkcja w aplikacji - Tymczasowe Prawo Jazdy. Dzięki aplikacji mObywatel osoba, która dopiero zdała prawo jazdy, może właściwie natychmiast wsiąść za kierownicę. Wystarczy jedynie, by egzaminator wprowadził pozytywny wynik egzaminu. Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia, że tymczasowe prawo jazdy będzie można pobrać zgodnie z datą uzyskania uprawnień. A to oznacza, że jest ono dostępne już w dniu egzaminu państwowego na prawo jazdy zdanego z wynikiem pozytywnym. Tymczasowe Prawo Jazdy jest dostępne dla kierowców wszystkich kategorii, którzy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i obowiązuje ono przez 30 dni od tej daty.