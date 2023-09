"Jeżeli jest inflacja powyżej 10 proc. i obniża się tak drastycznie, to pokazuje, że jest to kolejny ruch wyborczy i nie liczy się to, jaki efekt potem będzie. To element kampanii wyborczej PiS. To psucie finansów publicznych na lata" - powiedział w Polsat News prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Ocenił, że Adam Glapiński to "największy szkodnik polskiej gospodarki".

Jacek Karnowski skomentował zapowiedzi lidera PO Donalda Tuska, że szef Narodowego Banku Polskiego zostanie "wyprowadzony". Jestem pewien, że zostanie to przeprowadzone zgodnie z prawem. Należy do tego dążyć, ponieważ on jest największym szkodnikiem polskiej gospodarki - powiedział prezydent Sopotu. Reklama Weronika Papiernik