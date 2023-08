Reklama

Świadczenie pielęgnacyjne jest związane z planowanym przez rząd wzrostem najniższego wynagrodzenia za wykonywaną pracę w 2024 roku. Przepisy ustawy z 28 listopada 2003 roku, dotyczącej wsparcia dla rodzin (tekst jednolity z Dziennika Ustaw z 2023 roku, pozycja 390 z ewentualnymi zmianami), określają, że zwiększenie wysokości tego świadczenia opiera się na dynamice podwyżki płacy minimalnej. Według artykułu 17 ustępów 3a–3d tej ustawy, kwota tej pomocy jest aktualizowana co roku od 1 stycznia. Wskaźnikiem dostosowania jest procentowy przyrost najniższego wynagrodzenia za pracę obowiązującego 1 stycznia tego roku, w którym regulacje są wprowadzane, w porównaniu do kwoty minimalnej płacy z 1 stycznia roku poprzedzającego. Uzyskany na tej podstawie wynik zaokrągla się w górę, do pełnych groszy.

Ile wyniesie świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku?

Dziennik Gazeta Prawna podaje, że mimo tego, że czas na wydanie zarządzenia przez Radę Ministrów, określającego minimalne wynagrodzenie na rok 2024, upływa 15 września bieżącego roku, to zgodnie z wcześniejszym zaproponowanym planem, najniższa płaca od 1 stycznia przyszłego roku ma wynosić 4242 zł. Oznacza to, że biorąc pod uwagę, że minimalna płaca od 1 stycznia 2023 wyniosła 3490 zł, wskaźnik waloryzacji wsparcia opiekuńczego wyniesie 21,54 procent. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że w obecnym roku wsparcie to wynosi 2458 zł, z zastosowaniem wspomnianego współczynnika, od 1 stycznia 2024 roku wzrośnie do 2987,45 zł, co po zaokrągleniu daje 2988 zł.

Kto wypłaca świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku?

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane są przez MOPS, GOPS lub inne instytucje, które mają prawo do wypłaty tego rodzaju świadczeń.

Dla kogo świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku?

Nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany w ustawie dotyczącej warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne będą mogli uzyskać rodzice lub opiekunowie, którzy zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi poniżej 18. roku życia, a w przypadku pobierania nauki – do ukończenia 25. roku życia. Co ważne wszyscy opiekunowie włącznie z rodzinami zastępczymi, osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz dyrektorami placówek pieczy zastępczej również będą mogli się ubiegać o takie świadczenie.

Art. 43. Ustawy o świadczeniu wspierającym, wprowadzając zmiany w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, 658 i 852) określa, komu będzie przysługiwać świadczenie pielęgnacyjne. Wynika z niego, że na wsparcie mogą liczyć: matka lub ojciec, osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkowie, opiekunowie dziecka, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Praca zarobkowa a świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku

Od 2024 roku opiekunowie osób z niepełnosprawnością będą mogli podjąć pracę zarobkową. W dodatku – bez ograniczeń i bez względu na pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego. Opiekun będzie miał zagwarantowaną kontynuację ubezpieczenia, jak dotychczas, w związku z pobieraniem świadczenia oraz dodatkowo z powodu wykonywanej działalności zawodowej. Ponadto pobieranie świadczeń emerytalno-rentowych przez opiekuna nie będzie miało wpływu na jego uprawnienie do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego.

Liczba dzieci a świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku

Znaczącą zmianą jest także wprowadzenie wyższej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko. Poprawka, która została wprowadzona, stanowi, że jeśli rodzic lub opiekun opiekuje się więcej niż jednym niepełnosprawnym dzieckiem, świadczenie pielęgnacyjne zostanie podniesione o 100 proc. dla drugiego i każdego kolejnego niepełnosprawnego dziecka. Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 roku, kiedy ustawa wejdzie w życie, na każde dziecko będzie wypłacane odrębne świadczenie pielęgnacyjne. Należy podkreślić, że proces składania wniosku o świadczenie pielęgnacyjne nie będzie wiązał się z koniecznością uzyskiwania nowych decyzji przez osobę z niepełnosprawnością. Tak jak dotychczas, kluczowym elementem będzie posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami (dotyczy dzieci) lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób w wieku 16-18 lat).

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne 2024

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, należy złożyć wniosek. Proces złożenia wniosku jest bezpłatny. Złożyć go możesz przez internet za pomocą rządowego portalu Emp@tia, przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego lub w wersji papierowej. Tutaj dopuszczalna jest forma osobista lub listowna. Wystarczy wypełnić dokumenty i złożyć je w odpowiedniej jednostce terenowej, odpowiedzialnej za realizację świadczeń rodzinnych w danej gminie - ośrodek pomocy społecznej lub urzędzie gminy, lub miasta.