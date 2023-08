Reklama

Kogo zastąpi sztuczna inteligencja?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała raport "Rynek pracy, edukacja, kompetencje”, obrazujący najnowsze trendy. Głównym z nich jest sztuczna inteligencja. Firmy na całym świecie dopiero się z nią zapoznają, ale już powoli zaczynają z niej korzystać.

W Europie najwięcej przedsiębiorstw wprowadziło ją jak na razie w Irlandii - sztuczną inteligencję wykorzystuje już 23 proc. firm. Co 10. firma korzysta z niej w Finlandii i Danii, w innych krajach sztuczna inteligencja zastępuje maksymalnie kilka procent stanowisk.

Według prognoz sztuczna inteligencja będzie w stanie zastąpić średnio 27 proc. zawodów na świecie. Najmniej narażeni są na to specjaliści o wysokich kwalifikacjach, kadra zarządzająca i pracownicy usług społecznych. Automatyzacja najszybciej wkroczy do budownictwa, górnictwa, rolnictwa, a także produkcji i transportu.

Zawody przyszłości. Jakie studia wybrać?

W raporcie zostały przedstawione wyniki badania Personnel Service dotyczące zawodów przyszłości. Dowiadujemy się z niego jacy specjaliści będą najbardziej potrzebni na przestrzeni najbliższych lat. To cenne informacje dla młodzieży, która już niedługo będzie wybierać kierunki kształcenia.

Już za 5 lat bardzo potrzebni na rynku mają być:

eksperci od energii odnawialnej,

specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa,

inżynierzy bioinformatyki, odpowiedzialni za interpretację danych genetycznych,

specjaliści od edukacji online,

specjaliści od zdrowia psychicznego.

Bardziej odległa perspektywa. Kto będzie potrzebny za 10 i 15 lat?

Za 10 lat rozchwytywani będą:

specjaliści od sztucznej inteligencji

specjaliści ds. edycji genów, niezbędni w medycynie przy opracowaniu nowych metod leczenia

ekonomiści kryptowalut

technolodzy żywności nowej generacji

specjaliści od zmian klimatycznych.

Za 15 lat niezbędni będą:

specjaliści od etyki sztucznej inteligencji

specjaliści ds. adaptacji klimatycznej w zmieniających się warunkach

inżynierzy biomedyczni przy terapiach genowych

inżynierzy terraformacji, opracowujący technologie adaptacji do warunków panujących w przestrzeni kosmicznej dla załóg eksplorujących kosmos.

Jaki zawód wybrać? Rodzice nie chcą ingerować w wybory dzieci

Badanie przeprowadzone przez portal pracuj.pl pokazuje z kolei, że rodzice w większości zamierzają pozostawić wybór zawodu dzieciom. Twierdzi tak 6 na 10 pytanych.

By pomóc im jak najlepiej odnaleźć się na rynku pracy prawie 65 proc. rodziców zapewnia młodzieży dodatkowe zajęcia rozwijające ich zainteresowani i umiejętności.

I chociaż co trzeci rodzic martwi się, że jego dzieci w przyszłości popełnią te same błędy, co oni, to aż 80 proc. liczy na to, że będą miały dobrą i satysfakcjonującą pracę.