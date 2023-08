Reklama

Marka Primark na świecie

Primark jest międzynarodową marką odzieżową. Obecnie swoje sklepy posiada w 15 krajach i zatrudnia 72 000 pracowników. Powstała w Irlandii w Dublinie w 1969 roku. Pierwszy salon był pod szyldem Penneys.

Zaledwie 5 lat później Primark zaczął rozwijać sieć swoich sklepów w Wielkiej Brytanii zaczynając od otworzenia salonu w Derby. Następnie w 2006 roku pojawił się w Hiszpanii w Madrycie. W kolejnych latach powstały sieci salonów w Holandii, Portugalii, Belgii, Niemczech, Austrii, we Włoszech a także w Stanach Zjednoczonych – w tych ostatnich sieć pojawiła się w 2015 roku.

Marka oferuje ubrania dla każdego. Ponadto w ofercie sieci znajdziemy również: akcesoria, kosmetyki oraz artykuły do domu.

Otwarcie salonu Primark we wrocławskiej Magnolii

Piąty, najnowszy sklep sieci został otwarty 23 sierpnia we Wrocławiu.Tego dnia już o godzinie 9:00 rano we wrocławskim centrum handlowym Magnolia Park pod salonem pojawiły się tłumy klientów. Aby wejść do sklepu, trzeba było czekać w długiej kolejce.

Przygotowania do otwarcia salonu we Wrocławiu trwały od roku. Primark zainwestował ponad 10 milionów euro. Powstało również 150 nowych miejsc pracy. Wrocławski Primark zajmuje 3700 m² powierzchni handlowej położonej na dwóch kondygnacjach centrum handlowego.

Sklepy marki Primark w Polsce – gdzie zrobimy zakupy?

Do Polski sieć Primark weszła w 2020 roku. Był to 13. kraj, w którym marka ma swoje sklepy. Włączając salon we Wrocławiu, obecnie w Polsce mamy 5 sklepów sieci, które są zlokalizowane w:

Warszawie w Galerii Młociny

Poznaniu w Galerii Posnania

Krakowie w Centrum Handlowym Bonarka

Katowicach w Centrum Handlowym Silesia

oraz najnowszy We Wrocławiu w Magnolia Park.

Kolejne salony Primark w naszym kraju – jakie będą następne lokalizacje?

Już 19 września o godzinie 10:00 zostanie otwarty kolejny sklep sieci Primark. Tym razem salon będzie znajdował się w Manufakturze w Łodzi. Będzie to już szósty salon w kraju. Firma jednak nadal planuje się rozwijać. Obecnie ma aż 400 sklepów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jednak do końca 2026 roku planuje zwiększyć ich ilość do 530.