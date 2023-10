Sieć sklepów Lidl

Lidl to niemiecka sieć sklepów dyskontowych, jedna z najpopularniejszych w Europie. Jak podaje oficjalna polska strona sieci, obecnie na całym świecie dzieła około 12000 sklepów marki w 31 krajach. Tylko w Polsce jest ich ponad 800. Historia sieci sklepów Lidl sięga lat trzydziestych ubiegłego wieku. Pierwsze sklepy pod szyldem tej marki pojawiły się w Niemczech w latach siedemdziesiątych XX wieku. Tym razem firma planuje poszerzyć obszar swojej działalności, otwierając pierwszą placówkę w nietypowym miejscu.

Lidl na terenie lotniska

Sieć sklepów Lidl wkrótce otworzy swój pierwszy sklep na terenie lotniska. Lidl wygrał przetarg ogłoszony przez operatora hiszpańskich portów lotniczych AENA w marcu 2022. Oferta Lidla wygrała z ofertami marek takich jak niemiecka sieć dyskontów Aldi oraz hiszpański Ahorramas. Sieć otworzy swój pierwszy sklep na terenie hiszpańskiego portu lotniczego Madryt-Barajas. Obiekt handlowy będzie zlokalizowany obok terminalu w kompleksie Airport City.

Supermarket powstaje z myślą przede wszystkim o pasażerach przylatujących i odlatujących z madryckiego lotniska. Jednak zakupy będą mogli zrobić również inni klienci, ponieważ market Lidla będzie ogólnodostępny, a żeby dostać się do sklepu, nie będzie trzeba przechodzić przez hangar lotniska. Będzie on zlokalizowany w odrębnym budynku z własnym parkingiem. Jak podaje serwis Fly4Free, obecnie dokładna data otwarcia sklepu nie jest znana. A to dlatego, że zanim marka będzie mogła rozpocząć swoją działalność na terenie lotniska, najpierw będzie musiała zdobyć wymagane dokumenty takie jak: licencje, zezwolenia i pozwolenia administracyjne w zakresie handlu.

Jak informuje hiszpański dziennik "El Pais", oferta przetargowa Lidla wyniosła 14 milionów euro zaś czas trwania umowy wyniesie 30 lat - na taki okres marka ma prawo do powierzchni na terenie lotniska Madryt-Barajas.

Czy to pierwszy sklep na terenie lotniska?

Supermarket sieci Lidl to pierwszy taki punkt działający na terenie lotniska w kontynentalnej części Hiszpanii, jednak nie jest on pierwszy na świecie. W styczniu 2015 roku pionierem w tej kwestii była sieć supermarketów SPAR, która w styczniu 2015 roku otworzyła swój sklep na lotnisku na Gran Canarii. Ponadto takie rozwiązanie powoli staje się popularne w Europie. Jak podaje Fly4Free na kilku europejskich lotniskach funkcjonują już supermarkety, takie jak: SPAR w Budapeszcie, Migros i COOP w Zurychu, Netto w Kopenhadze, Edeka w Monachium czy Louis Delhaize w Brukseli.