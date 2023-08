Jeśli nie zapłacisz rachunku, wystawca szybko się o to upomni, a w konsekwencji odłączy prąd, gaz, wodę czy telefon. Niestety wiele osób, zwłaszcza starszych, staje dziś przed dylematem, czy zapłacić rachunki, czy kupić leki albo podstawowe produkty żywnościowe. A ponieważ rachunki wciąż rosną, wielu Polaków opóźnia ich opłatę. A to ma swoje konsekwencje. Jak długo można się z tym wstrzymać? I co nam grozi, gdy nie mamy za co zapłacić w terminie?