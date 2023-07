Zagranie PiS z komisją ds. wpływów rosyjskich przypomina mi lata 30. w Polsce. Czerwona linia została przekroczona i cały czas kombinują, jak w innych sprawach tę linię przekroczyć – mówi prof. Ryszard Bugaj.

Profesor przyznaje też, że zaniepokojeniem przygląda się pomysłom gospodarczym PO: – Na poziomie obietnic Tusk już prześcignął Kaczyńskiego.

Nie mówię, że pojedyncze pomysły są nietrafione, ale jak zbierzemy wszystko do kupy, możemy być pewni, że przyniosą efekt odwrotny od zamierzonego. Przeanalizowałem pięć flagowych pomysłów PO. Wyszło mi, że doprowadzi to do pogorszenia salda finansów publicznych w granicach 180 mld złotych. To nieprawdopodobne, zatrważające kwoty! – ocenia.