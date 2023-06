Reklama

O nadchodzącym terminie składania wniosków o 500 plus ZUS poinformował w najnowszym wpisie na Twitterze.

Wniosek o 500 plus: 30 czerwca upływa ważny termin

Reklama

"Rodzicu, nie złożyłeś jeszcze wniosku o 500 plus? Chcesz otrzymać świadczenie za wszystkie miesiące w okresie rozliczeniowym 2023/2024? Musisz złożyć wniosek do 30 czerwca" – czytamy.

Jak tłumaczy na swoich stronach internetowych ZUS, prawo do świadczenia 500 plus ustalane jest na tzw. okres świadczeniowy - od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

"Jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 30 czerwca 2023 roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymasz prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego" – podaje ZUS.

500 plus: Co się stanie, jeśli nie złożysz wniosku do 30 czerwca?

Problem zaczyna się, gdy rodzic zapomni o terminie 30 czerwca i złoży wniosek o 500 plus później. Jak wtedy wygląda wypłata świadczenia?

"Jeśli złożysz wniosek po 30 czerwca, to ZUS przyzna Ci prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożysz wniosek do końca okresu świadczeniowego” – czytamy.

Świadczenie 500 plus: Jak złożyć wniosek?

W najnowszym wpisie na Twitterze ZUS przypomina też, że wniosek o 500 plus można złożyć jedynie elektronicznie poprzez:

aplikację mZUS,

platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną.

Czy zawsze dostaniesz 500 zł miesięcznie na dziecko?

Standardowo wysokość świadczenia 500 plus to 500 zł miesięcznie na jedno dziecko. Są jednak dwa przypadki, gdy kwota może być niższa – gdy dziecko urodzi się lub skończy 18 lat w trakcie miesiąca. Wtedy ZUS oblicza wysokość świadczenia 500 plus proporcjonalnie do liczby dni, w których dodatek się należy.