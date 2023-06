Reklama

Po ukończeniu 100 lat życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie honorowe. Tak zwana emerytura po 100 latach jest przyznawana do końca życia.

Specjalny dodatek dla emerytów i rencistów, którzy ukończyli 100 lat, wypłacają także inne instytucje. Seniorzy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze z KRUS (ARiMR) i z resortowych zakładów emerytalnych MSWiA i MON.

Reklama

Od 1 marca 2023 roku emerytura honorowa wynosi 5540,25 zł brutto. Jest to wzrost o około 600 zł w porównaniu z okresem od 1 marca 2022 roku do 28 lutego bieżącego roku, kiedy emerytura honorowa wynosiła 4944,79 zł. Świadczenie jest wypłacane z urzędu każdego miesiąca jako dodatek do dotychczas pobieranej emerytury lub renty.

Seniorzy mogą je otrzymać już od miesiąca, w którym ukończą 100. rok życia. Emerytura honorowa jest świadczeniem, które nie ulegnie zmianie i będzie wypłacane do końca życie w kwocie, która jest bazowa i obowiązuje w dniu setnych urodzin.

Emerytura honorowa: Kto musi złożyć wniosek?

Emeryci i renciści, którzy skończą 100. rok życia, nie muszą składać żadnego wniosku do ZUS o przyznanie świadczenia honorowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam załatwia wszystkie formalności z tym związane.

Reklama

Natomiast seniorzy, którzy nie są uprawnieni do pobierania emerytury lub renty z żadnej instytucji muszą złożyć taki wniosek i także mogą otrzymać świadczenie. Kryterium, które jest najważniejsze w przyznaniu emerytury honorowej, to wiek. Dlatego przysługuje ona także osobom, które nie przepracowały ani jednego dnia. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia. Wniosek może złożyć członek rodziny w imieniu osoby uprawnionej.

Ile osób pobiera emeryturę honorową?

Według danych ZUS emeryturę honorową pobiera 2850 osób. Rok temu było to 2600 osób. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że za 20 lat liczba osób uprawnionych do pobierania tego świadczenia będzie wynosiła ok. 20 tysięcy osób, w 2060 roku będzie to ponad 65 tysięcy, a w 2080 roku aż 124 tysiące.

Emerytura honorowa nie podlega waloryzacji

Emerytura honorowa jest świadczeniem, które nie podlega corocznej waloryzacji. Kwota, która zostanie przyznana seniorowi w dniu jego 100. urodzin, będzie wypłacana już do końca życia. Świadczenie to otrzymuje się bez względu na to, jaką wysokość renty lub emerytury otrzymuje senior.