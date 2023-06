Reklama

Po raz pierwszy 14. emerytura trafiła do kieszeni seniorów w 2021 roku. Świadczenie miało mieć charakter jednorazowy. Z powodu wysokiej inflacji i drożyzny rząd zdecydował, że ponowi świadczenie także rok później.

Od tego roku natomiast czternaste emerytury będą wypłacane regularnie. Rząd ogłosił, że 14. emerytura będzie także pomniejszona o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (aktualnie wynosi ona 9 proc.) oraz podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 12 proc.).

Reklama

Ile wyniesie 14. emerytura w 2023 roku?

Dokładnie 26 maja 2023 roku Sejm przyjął projekt ustawy dotyczący "czternastek". Na mocy nowych przepisów świadczenie weszło na stałe do kanonu dodatkowych wypłat dla seniorów. Ustalono, że kwota, którą otrzymają emeryci i renciści, będzie uzależniona od pozostałych świadczeń. Ci, którzy miesięcznie otrzymują nie więcej niż 2900 zł brutto, mogą liczyć na świadczenie w wysokości 1588,44 zł brutto (to wysokość najniższej emerytury). Kwota netto wyniesie więc w ich przypadku 1445,48 zł.

Reklama

14. emerytura: Jakie świadczenie dla osób przekraczających próg finansowy?

Osoby przekraczające powyższy próg finansowy otrzymają czternastą emeryturę w kwocie pomniejszonej według przyjętej zasady "złotówka za złotówkę". W praktyce wysokość "czternastki" będzie mieścić się w kwotach od 1588,44 zł brutto do 50 zł brutto, co daje odpowiednio od 1445 zł netto do 39 zł na rękę.

Świadczenie ma być przyznawane z urzędu, co oznacza, że nie trzeba będzie wysyłać żadnych wniosków, aby zostać beneficjentem dodatkowych pieniędzy.

Nowe pomysły w projekcie o 14. emeryturze

Nową propozycją w projekcie ustawy będzie możliwość wypłaty czternastej emerytury w kwocie wyższej niż najniższa emerytura. W tym roku rząd jednak nie skorzysta z tej opcji, a całe rozwiązanie powstało po to, aby w przyszłości mieć szansę na ewentualną podwyżkę emerytury.

Kto nie otrzyma "czternastki"?

Warto wspomnieć o tym, że seniorzy, którzy co miesiąc otrzymują emeryturę w wysokości 4438,44 zł brutto w 2023 nie dostaną "czternastek". Ważny jest fakt, że świadczenie nie będzie miało wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o dodatki, zasiłki, pomoc lub ulgę rehabilitacyjną.

Kiedy seniorzy mogą liczyć na wypłaty 14. emerytury?

Oficjalny termin wypłat dla "czternastek" jest taki sam jak rok temu. Oznacza to, że świadczenia zasilą portfele seniorów pod koniec sierpnia i we wrześniu. Pierwsze przelewy powinny dotrzeć do beneficjentów 25 sierpnia.

Termin wypłat ma być elastyczny i co roku będzie on ustalany przez ministerstwo. Dodatkowo 14. emerytura będzie wypłacana w kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku.