Polacy pokochali Thermomixa - wynika z danych sprzedażowych firmy Vorverk. Według Business Insider Polska, sprzedało się u nas 232 tysiące tych urządzeń, a wartość sprzedaży i usług wyniosła ponad 1,2 miliarda złotych. Nic więc dziwnego, że dla producenta tego urządzenia polski rynek jest najważniejszy poza Niemcami.

Reklama

Czym jest Thermomix?

Thermomix to wielofunkcyjne urządzenie kuchenne, które łączy w sobie funkcje wielu mniejszych urządzeń, takich jak:mikser, robot kuchenny, garnek, waga i termometr. Do tego, za opłatą abonamentową, dostajemy dostęp do ablikacji Cookidoo. W niej zaś możemy przeglądać około 80 tysięcy przepisów, tworzyć plany gotowania na cały weekend, czy listy zakupów potrzebnych produktów.