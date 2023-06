Reklama

Dzisiaj dokonaliśmy rewizji ustawy budżetowej, aby przeprowadzić dodatkowe nasze zobowiązania, jakie w trakcie roku zaistniały. Jednocześnie trzeba podkreślić, że wszystkie dotychczasowe zobowiązania, wynikające z obietnic z 2019 r. i późniejszych, są realizowane i zostały uwzględnione w znowelizowanej ustawie budżetowej – powiedział w piątek premier na konferencji prasowej.

Dodał także, że sytuacja na rynkach, sytuacja makroekonomiczna oraz prognozy wskazują jednoznacznie, że wzrost gospodarczy w całej Europie, w tym ten w Polsce, jest zasadniczo niższy. I to również jest odzwierciedlone w zmienionej ustawie budżetowej. Jak dodał, nowelizacje ustawy budżetowej oraz ustawy okołobudżetowej zostały dokonane po to, aby uwzględnić „nasze ostatnie zapowiedzi”. Wyliczył też trzy dodatkowe obszary, z którymi związana jest nowelizacja.

Porozumienia z NSZZ "Solidarność"

Pierwszy to zrealizowanie porozumień z NSZZ +Solidarność+; przez pół roku trwały trudne rozmowy, dotyczące wynagrodzeń, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych dziedzin. Drugi z tych obszarów to rolnictwo – staramy się przez te zmiany zabezpieczyć środki zarówno związane z trudnościami na rynkach rolnych, z korytarzami solidarnościowymi, jakie utworzyliśmy, zapewnieniem wyższych cen skupu, jakie obowiązują na rynku. Te środki też zostały ujęte w znowelizowanej ustawie budżetowej – mówił premier.

Wydatki na obronność

Dodał, że ostatni obszar związany jest z obronnością.

Tutaj także włączamy środki, które mają służyć realizacji kontraktów koreańskiego i amerykańskiego, ale także zasilamy nasz przemysł obronny środkami – powiedział Morawiecki.

Dodatkowe 14 mld zł dla samorządów

Zdecydowaliśmy też o przeznaczeniu dodatkowych 14 mld zł na realizację zadań samorządów. 14 mld zł dla samorządów (...) ma służyć przede wszystkim temu, aby uzupełnić wydatki bieżące - powiedział szef rządu. A jeżeli ktoś z tym ma mniejsze problemy, lub nie ma problemów, to możliwość przeznaczenia środków, które będą przypadały na daną jednostkę samorządu terytorialnego - na inwestycje - dodał.

3600 zł - płaca minimalna

Szef rządu zaznaczył, że "godność pracy, godność ludzi pracy" jest dla rządu priorytetem. Niech najlepszym dowodem na to będzie poziom płacy minimalnej 1750 zł w roku 2015 i od lipca tego roku 3600 zł, a więc więcej, podwojony poziom płacy minimalnej - powiedział.

Obniżka podatków

Premier wskazał też na obniżkę podatków do 12 proc. Przypomniał, że średnia krajowa wzrosła do nieco powyżej 7 tys. zł - "znacząco powyżej tej 8-letniej inflacji".

Mateusz Morawiecki stwierdził, że rząd stara się, aby ten postęp odczuwali ludzie pracy, emeryci, renciści, "ale przede wszystkim ciężko pracująca klasa średnia". To dla niej są obniżki podatków, to dla niej jest wysoka kwota wolna po to, aby opłacało się pracować - powiedział.

Jak powiedział, najlepszym dowodem na to, że opłaca się w Polsce pracować jest ostatnie opracowanie OECD. Tam klin podatkowy (...) także dla singli również w szczególności dla małżeństw z jednym dzieckiem, z dwójką, trójką dzieci jest jednym z najniższych, jeśli nie najniższy w różnych kategoriach wśród wszystkich krajów OECD - przypomniał.

1125 zł dla nauczycieli

Nauczyciele wychowania szkolnego i przedszkolnego otrzymają specjalną nagrodę z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 1 125 zł - poinformowała w piątek minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

autor: Marek Siudaj