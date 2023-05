Tusk, podczas posiedzenia klubu KO w Krakowie, przypomniał, że zaproponował w poniedziałek przyśpieszenie prac nad waloryzacją świadczenia 500 plus, które - jak mówił - zostało przez "drożyznę, przez PiS-owską inflację zżarte o 1/3".

Zaproponowałem wczoraj przyspieszenie prac nad waloryzacją 500+. Nie minęły 24 godziny, kiedy PiS oświadczył, ustami minister Maląg, że oni nie są zainteresowani waloryzacją świadczenia 500+ do 800+ w tym roku. W związku z tym my tym bardziej i szybciej zaproponujemy to rozwiązanie, żeby to na Dzień Dziecka, a nie na Sylwestra, polskie dzieci to świadczenie otrzymały - mówił we wtorek w Krakowie Donald Tusk.

Dodał, że zobowiązał szefa klubu KO Borysa Budkę do przygotowania odpowiednich projektów w tej sprawie; choć, jak zaznaczył Tusk, one de facto były przygotowane wcześniej. - Jutro projekt ustawy w tej kwestii zostanie złożony do pani marszałek (Sejmu Elżbiety Witek) - poinformował Tusk.

Na weekendowej konwencji PiS ogłoszono, że od nowego roku zostanie podniesione "500 Plus", a także wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz do 18 roku życia; zapowiedziano też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.