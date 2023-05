Reklama

Wiceprzewodniczący PO i były szef klubu KO Cezary Tomczyk był pytany w poniedziałek w programie "Tłit WP" o niedzielne propozycje programowe przedstawione przez Jarosława Kaczyńskiego na konwencji PiS, przede wszystkim o podniesienie od nowego roku świadczenia 500 plus do 800 złotych.

Sprzeczne słowa Kaczyńskiego?

Reklama

Politykom PiS powinno się zadać pytanie, dlaczego ta waloryzacja 500 plus nie ma nastąpić już natychmiast - powiedział Tomczyk. Chciałbym, żeby takie sprawy były realizowane natychmiast i zastanawiam się, dlaczego PiS proponuje waloryzację dopiero do nowego roku - dodał.

Zdaniem Tomczyka "warto też postawić pytanie o słowa Jarosława Kaczyńskiego sprzed bodaj dwóch miesięcy, że waloryzacji 500 plus nie będzie, ponieważ to spowoduje ogromną inflację".

800 plus przy wygranej KO?

Wiceszef PO był dopytywany, czy on i PO byliby za tym, by 800 plus było wypłacane już teraz. Mówiliśmy o tym od samego początku, że kwestia waloryzacji wszystkich świadczeń jest czymś naturalnym, kiedy ludzie borykają się z ogromnym kryzysem - odpowiedział Tomczyk.

Dopytywany, czy 800 plus będzie, jeśli to KO wygra wybory, powiedział: Myślę, że waloryzacja byłaby jednym z elementów, który by trzeba rozważyć.

Reklama

Obietnice wyborcze PiS

W weekend z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz najważniejszych polityków ugrupowania odbyła się w Warszawie konwencja "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”. Podczas konwencji odbyło się 10 paneli tematycznych dotyczących m.in. gospodarki, kwestii społecznych, energetycznych oraz obronności, gdzie "wykuwano" propozycje programowe partii na zbliżające się wybory.

Lider PiS ogłosił w niedzielę, że od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł; dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia; zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Autor: Piotr Śmiłowicz