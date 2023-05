Reklama

Chodzi mi o sferę socjalną. Generalnie powiedziałem: kontynuujemy. Ale kontynuujemy i rozwijamy. Otóż po pierwsze. Od nowego roku 500+ to będzie ciągle nazwa (...) ale suma będzie już inna: 800+ - powiedział Kaczyński.

800 plus

Od nowego roku program 500 Plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus - poinformował Kaczyński.

Dodał, że będzie to kontynuacja i rozwijanie świadczeń skierowanych do rodzin.

To oznacza, że koszt tego programu skacze z 40 do 62 mld zł - napisał na Twitterze Grzegorz Osiecki, dziennikarz DGP.

Bezpłatne leki

Bezpłatne leki od 65. roku życia w bardzo krótkim czasie, oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji, ale także bezpłatne leki dla dzieci, młodzieży do 18. roku życia - mówił prezes podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości".

Darmowe autostrady

Jest kwestia, trochę mniejszej wagi, ale dla bardzo wielu ludzi dolegliwa, dla właścicieli samochodów, którzy jeżdżą po autostradach i drogach szybkiego ruchu. Jeżeli chodzi o opłaty państwowe to, jeśli tylko uda się uchwalić w odpowiednim czasie ustawy, to w najkrótszym możliwie okresie my to zniesiemy – powiedział lider PiS.

Te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo są w jakiejś dzierżawie, takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy – dodał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Rewitalizacja zabytków

Musimy starać się stworzyć perspektywę wielkiej rewitalizacji polskich zabytków, a także całych miast – powiedział prezes PiS na konwencji programowej PiS w Warszawie.

Kultura, która jest elementem budowania i umacniania siły duchowej społeczeństwa, jak i kultury, która będzie miała charakter w jakiejś przynajmniej mierze internacjonalny, która będzie funkcjonowała szerzej niż tylko w Polsce, to nasze bardzo wielkie zadanie – mówił Kaczyński . Zadaniem jest także odbudowa tego wszystkiego, co utraciliśmy w kolejnych wojnach – mówił.

Wyraził przekonanie, że "kiedyś Polska powinna wyglądać tak, jakby tego wszystkiego nie było". Zaczyna nas stać, żeby podjąć odbudowę tego wszystkiego, co żeśmy w tej naszej historii stracili – ocenił. Polska jest piękna, ale może być jeszcze piękniejsza – dodał.

Zastrzyk finansowy podniesie inflację?

Liczymy, że w nowym roku inflacja będzie już niewysoka, więc ten nowy zastrzyk finansowy nie będzie już groził powrotem do tendencji inflacyjnych - wzięliśmy to pod uwagę - powiedział w niedzielę Jarosław Kaczyński podczas konwencji programowej.

Wybory wygrywa się trudną, ciężką pracą. My nie pójdziemy drogą naszych przeciwników, ale z naszym przekazem musimy dotrzeć do milionów Polaków. Istnieje w naszym kraju rzeczywistość urojona, powiem wprost, TVN-owska. Musimy z tej rzeczywistości wielu Polaków wyrwać, wtedy nasze zwycięstwo będzie na prawdę zdecydowane i pójdziemy do przodu - zaznaczył prezes.

Zapowiedział, że nie są to "ostatnie konkrety na te wybory". Przed nami kolejne spotkania, a na nich kolejne propozycje - dodał.