Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł, a także, od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Komentarz Szydło

Szydło przekazała, że środki przeznaczane rocznie na świadczenie wychowawcze zwiększą się z 40 mld zł do ok. 70 mld zł.

Podkreśliła, że PiS zdawało sobie sprawę, ze w związku z inflacja siła nabywcza 500 plus jest obecnie niższa. Dlatego analizowaliśmy i liczyliśmy czy to jest możliwe, aby te środki zwiększyć, a ponieważ - to muszę podkreślić i jasno powiedzieć: są pieniądze, sytuacja w finansach publicznych jest bardzo dobra, ponieważ myśmy przede wszystkim uszczelnili system podatkowy, nie ma już mafii VAT-owskich, które wyprowadzają podatki poza budżet, te pieniądze, które miały trafiać do budżetu, trafiają do budżetu, skutecznie sobie rząd PIS z tym poradził, rozpoczęliśmy uszczelnianie systemu podatkowego od razu kiedy rozpoczęliśmy prace w rządzie i dzisiaj możemy powiedzieć tak: są te pieniądze, ponieważ polskie państwo zadbało o to, by Polacy nie byli okradani, tylko żeby pieniądze, które powinny być w budżecie, do tego budżetu wpływały - powiedziała.

I dzięki temu możemy dziś ze spokojem powiedzieć: od pierwszego stycznia 2024 r. 500 plus to będzie już 800 plus - dodała.