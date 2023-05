Rzecznik rządu został zapytany podczas konferencji prasowej, czy rząd ma wyliczenia, jak zapowiedziane rozwiązania - podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł, bezpłatne autostrady, a także bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży oraz seniorów - wpłyną na inflację w przyszłym roku względem obecnych prognoz.

Müller podkreślił, że koszt podniesienia 500 plus, czyli ok. 24 mld zł, to jest 0,7-0,8 proc. PKB. - To się nie przełoży w takim stopniu na inflację, jak by sobie wyobrażali przedstawiciele szkoły "balcerowiczowsko-tuskowej". Nie obawiamy się tego, bo kwestie związane z przewidywaniami inflacji w tej chwili mają tendencję spadającą. Naszym celem jest to, by rodziny najbardziej odczuwające skutki inflacji miały dodatkowe wsparcie - powiedział Müller.

Podczas weekendowej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 plus zostanie podniesione do 800 zł, a ponadto zostaną wprowadzone bezpłatne leki dla osób powyżej 65 roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do lat 18. Zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.