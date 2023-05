Sprzedawajcie, bo są środki w ARiMR, aby wam wypłacić dodatki, a to jest sporo, bo to jest 2,2 tys. zł od 1 ha pszenicy, a może będą inne ruchy w tej kwestii - powiedział w TVN24 minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus pytany o to, co ma do powiedzenia rolnikom w sprawie zboża.

Reklama

Zastrzegł, że nie wie, jakie będą ceny zboża w przyszłości. Dodał, że środki dla rolników mają sprawić, że zaczną oni sprzedawać zboże. - Sprzedaż zboża zaczęła ruszać. Nie powiedziałbym, że jesteśmy w wielkiej euforii skupu, ale już w punktach skupu zaczęli się pojawiać rolnicy - dodał minister rolnictwa.

Reklama

"Rządowi zależy na wywiezieniu z Polski 3-4 mln ton zboża"

Robert Telus powtórzył, że rządowi zależy na wywiezieniu z Polski ok. 3-4 mln ton zboża, które znajduje się w posiadaniu rolników, aby zrobić miejsce w magazynach przed następnymi żniwami. Dodał, że firmy są gotowe do wywiezienia zboża i że mają zawarte kontrakty z krajami arabskimi i afrykańskimi. Jednocześnie dodał, że ukraińskiego zboża w magazynach firm jest 8 mln ton.

To zboże jest badane, wcześniej było badane "na ryzyko", a więc co któraś ciężarówka, obecnie badane jest każde zboże w magazynach a zwłaszcza zboże techniczne - stwierdził Robert Telus i dodał, że zboża technicznego wjechało do Polski 150 tys. ton.

Reklama

Dodał, że w czwartek spotkał się z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim.

Rozmawialiśmy o technicznych sprawach, o tranzycie, kontrolowaniu i monitorowaniu, bo będziemy monitować SENT-em nie tylko te zboża, ale i inne towary - stwierdził minister Telus.

Obecnie monitorowaniu z użyciem systemu SENT podlega przewóz przez Polskę zboża, mięsa drobiowego, jaj oraz miodu.

Marek Siudaj