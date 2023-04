Lider PO, b. premier Donald Tusk we wtorek podczas posiedzenia klubu KO w Rzeszowie mówił, że "ludzie zastanawiają się, dlaczego rząd PiS uznał, że gigantyczne zakupy w Korei są lepsze niż te sprawdzone w boju i produkowane w całości tu w Polsce, w Stalowej Woli armatohaubice" Krab.

Reakcja prezydenta Stalowej Woli

Do tych słów szefa PO prezydent Nadbereżny odniósł się w serii wpisów na Twitterze.

"W Stalowej Woli ludzie łapią się za głowę, jak Tusk, którego rządy doprowadziły w HSW do prywatyzacji, wyprzedaży majątku, masowych zwolnień, upadłości wielu zakładów HSW, może tak bezczelnie kłamać" - zaznaczył.

"Rząd Tuska nie zamówił ani jednego Kraba w seryjnej produkcji z HSW. Za czasów PO pracownicy HSW pracowali na 4/5 etatu, bo nie było żadnych zamówień dla Wojska od rządu Tuska. Za PO w jednym czasie zwolniono w Stalowej Woli blisko 8 tys. ludzi. Nie było żadnej pomocy od rządu PO" - napisał Nadbereżny w reakcji na cytowane przez portal 300polityka słowa Tuska.

Jak ocenił, "HSW została uratowana od upadłości dzięki decyzji rządu PiS w 2016 roku dzięki pierwszemu zamówieniu na Raki za 1 miliard zł". "Kolejne to 4,5 mld zł na Kraby. Od 2016 rząd PiS dokonał zamówień na kwotę ponad 13 miliardów zł: Raki, Kraby, Wieże bezzałogowe itd. HSW na zlecenie rządu będzie realizować największy kontrakt od 50 lat dla polskiego przemysłu obronnego na dostawę Borsuków, dający kilkadziesiąt miliardów zł i pracę dla HSW na ponad dekadę. HSW przystępuje do prac nad projektem ciężkiego BWP, który trafi do WP" - wymienił prezydent Stalowej Woli.

"HSW decyzją premiera rządu PiS Mateusza Morawieckiego otrzyma 2 mld zł dokapitalizowania na budowę nowych hal produkcyjnych oraz nowy park przemysłowy umożliwiający realizację wielomiliardowych kontraktów wojskowych kierowanych przez wicepremiera Mariusza Błaszczaka do Huty Stalowa Wola. Czas rządów PiS to najlepszy czas rozwoju Huty Stalowa Wola. Dlaczego więc Tusk kłamie i nie ma odwagi przyjechać do SW? Bo wie, że PO niszczyła HSW i to nie koniec dobrych decyzji rządu PiS dla HSW" - oświadczył Nadbereżny.