Zboże techniczne są to zwykle odmiany zbóż o specyficznych cechach, takie jak wyższa zawartość skrobi, białka lub innych składników, które są bardziej przydatne w produkcji przemysłowej niż spożywczej.

Zboże techniczne. Do czego służy?

Zboże techniczne może być wykorzystywane do produkcji biopaliw, materiałów opakowaniowych, klejów, past do polerowania, farb, a także w przemyśle kosmetycznym czy farmaceutycznym.

Czy zboże techniczne jest groźne dla ludzi?

Zboża techniczne zwykle nie są spożywane przez ludzi, więc nie stanowią zagrożenia dla zdrowia czy życia konsumentów. "Jednak w niektórych przypadkach zboża techniczne mogą zawierać toksyczne substancje, takie jak pestycydy, które mogą okazać się niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia, jeśli zostaną spożyte w dużych ilościach" - czytamy na stronie portfelpolaka.pl.

Śledztwo ws. zboża technicznego

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zboża technicznego z Ukrainy, które zostało sprzedane największym producentom mąki w kraju jako polskie zboże spożywcze.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zamościu prok. Anna Rębacz wskazała, że postępowanie zostało wszczęte w sprawie doprowadzenia trzech podmiotów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej o wartości 1,5 mln zł.

Zboże techniczne wjechało z Ukrainy do Polski

Nastąpiło to poprzez wprowadzenie w błąd osób ze spółek zbożowych co do kraju pochodzenia pszenicy – przekazała prok. Rębacz. Jak dodała, w śledztwie dotąd nie postawiono zarzutów. W artykule wskazano, że od września do listopada 2022 r. firmy kupiły aż 1025 ton pszenicy, nie wiedząc, że pochodzi z Ukrainy.

Jak ustaliła "Rz", pokrzywdzonymi są trzy firmy z grupy największych krajowych młynarni, które kupiły pszenicę deklarowaną jako polska od firm pod Hrubieszowem. A naprawdę sprzedano im ukraińskie zboże, które wjechało do Polski jako techniczne.