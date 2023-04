"Za chwilę w Unii Europejskiej zarzucą nam, że zboże techniczne dostało się do polskich kurników, paszy. Założę się, że nawet nie użyją słowa „ukraińskie" i nie powiedzą, że Polacy zostali zmuszeni do wpuszczenia go do kraju" - ocenił w wywiadzie z portalem wprost.pl Wojciech Mojzesowicz, były polityk PSL, Samoobrony, PiS, PJN oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Europejska konkurencja będzie nas punktować, że nie zadbaliśmy o bezpieczeństwo żywności na rynku europejskim. I to będzie katastrofa dla polskiej gospodarki – dodał były minister rolnictwa. Reklama Szlag mnie trafia, jak na to wszystko patrzę – zaznaczył.