To będzie bardzo trudne zadanie - mówi generał Mark Milley, szef Połączonych Sztabów USA o powrocie Ukrainy do granic sprzed 2014 - podaje Bloomberg. Prezydent Ukrainy wielokrotnie mówił, że jego celem jest wyrzucenie wszystkich Rosjan z okupowanych części kraju. A to poważne wojskowe zadanie, w końcu siły rosyjskie liczą ponad kilkaset tysięcy żołnierzy - zauważył. Nie twierdzę, że to niemożliwe, twierdzę jedynie, że to bardzo trudne zadanie - dodał.

Co z pociskami ATACMS

Generał Mark Milley tłumaczy także, dlaczego Ukraina nie dostanie pocisków dalekiego zasięgu ATACMS do wyrzutni HIMARS. Mamy ich dość mało. Musimy przede wszystkim być pewni, że utrzymamy odpowiednią ich liczbę w naszych arsenałach - wyjaśnił.