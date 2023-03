Jan Wróbel: Marks czy Lassalle?

Magdalena Biejat (posłanka Partii Razem): Partia Razem sięga do tradycji nowoczesnej i patriotycznej lewicy polskiej, przede wszystkim do niepodległościowego nurtu PPS. Z historii dalszej naszym bohaterem jest Tadeusz Kościuszko, który walczył za wolność naszą i waszą, a z tej współczesnej chociażby Jacek Kuroń. W Razem koncentrujemy się na sprawach polskich, choć nie wyłącznie na nich.

Z lewicą to jest tak, że chętnie mówi o uniwersalnej solidarności, ale w praktyce zabiega o poparcie swoich. Bo łatwiej wezwać Polaków do poświęceń w imię Polski niż całego świata.

I tak, i nie. W XXI w. nie sposób oddzielić kwestii polskich od spraw europejskich, a nieraz i światowych. Razem zabiega o to, by UE uznawała nie tylko prawa rozwoju gospodarczego, które hołubiono bez dyskutowania ich treści, lecz także prawa pracownicze i uprawnienia socjalne. Walki o nie żaden kraj nie wygra w pojedynkę. A jedna ze spraw, w które się zaangażowaliśmy, to „Make Amazon Pay”, wspólna akcja środowisk lewicowych z obu stron oceanu, by ta firma zaczęła płacić uczciwe podatki i szanowała prawa związkowe. W tej chwili Amazon blokuje polskim pracownikom przeprowadzenie referendum strajkowego. Jeździmy ze wsparciem dla nich i jest to zarazem walka o przestrzeganie prawa w Polsce oraz jak i element walki z nadużyciami firmy o globalnym zasięgu.

A gdyby tak Amazon zaproponował wam deal: w Polsce będziemy przestrzegać i płacić, za to w Kanadzie i Meksyku robimy, co chcemy. Zgodzicie się, bo polski robotnik postawił na swoim?

To bardzo nieprawdopodobny rozwój wypadków. Amazon działa tak, jak działa, bo mu wolno. Instytucje poszczególnych państw nie są w stanie stawiać czoła globalnym korporacjom, tego nie da się już zrobić na poziomie jednego kraju. Nie naprawimy Amazona, cyfrowego giganta o wielkich wpływach, tylko w Polsce. Musimy z nim, powiedzmy, dyskutować na poziomie globalnym.

Anegdota o Marksie i Lassalle’u, może nawet prawdziwa, głosi, że pokłócili się właśnie o to.

Chyba nie o Amazona... (śmiech)

