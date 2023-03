"Temat waloryzacji powraca co chwilę. Na ten temat nie dyskutujemy. Nie ma go jako oficjalnego. Nie ma mowy o podniesieniu 500+ do 1000 złotych" – zapowiedziała na antenie Radia ZET minister finansów, Magdalena Rzeczkowska.

Podkreśla, że należy popatrzeć na cele tego programu, czyli znaczne ograniczenie ubóstwa. Jeśli chcemy mówić o waloryzacji i jakichś zmianach, trzeba przyjrzeć się celom, które chcemy osiągnąć i tak ten fundusz trzeba kształtować – uważa Magdalena Rzeczkowska.

Z kolei - jak informuje w środowym wydaniu "Super Express" - z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "SE" wynika, że aż 70 proc. badanych uważa, że podniesienie 500 plus do 1000 zł pomoże PiS wygrać jesienne wybory parlamentarne. Elektorat PiS biednieje przez wojnę dlatego 1000 plus na pewno pomogłoby partii Kaczyńskiego w zwycięstwie nad PO - komentuje, cytowany w artykule, prof. Kazimierz Kik, politolog.

"To pomogłoby PiS w zwycięstwie nad PO". SONDAŻ

Zobacz również

Z publikacji wynika, że w badaniu zapytano Polaków, czy podniesienie świadczenia 500 plus do 1000 zł pomoże PiS wygrać wybory. 28 proc. ankietowanych stwierdziło, że tak; 42 proc. odpowiedziało, że raczej tak; 10 proc., że nie, a 20 proc., że raczej nie. Gazeta podała, że badanie wykonano 13 i 14 marca na próbie 1037 dorosłych Polaków.