Elektorat PiS biednieje przez wojnę dlatego 1000 plus na pewno pomogłoby partii Kaczyńskiego w zwycięstwie nad PO - komentuje, cytowany w artykule, prof. Kazimierz Kik, politolog.

1000 plus zamiast 500 plus

Z publikacji wynika, że w badaniu zapytano Polaków, czy podniesienie świadczenia 500 plus do 1000 zł pomoże PiS wygrać wybory. 28 proc. ankietowanych stwierdziło, że tak; 42 proc. odpowiedziało, że raczej tak; 10 proc., że nie, a 20 proc., że raczej nie.

Gazeta zauważa, że na razie brak jest jasnych deklaracji ze strony rządu w tej sprawie, jednak politycy PiS, z którymi rozmawiał "Super Express", przyznają, że potrzebna jest korekta programu 500 plus. Należy podnieść to świadczenie np. do 800 zł - stwierdził europoseł Ryszard Czarnecki. Z tą opinią zgodził się poseł klubu PiS Tadeusz Cymański, choć zastrzegł, że taka podwyżka wymagałaby wprowadzenia progu dochodowego.

"Super Express" podał, że badanie wykonano 13 i 14 marca na próbie 1037 dorosłych Polaków.