Prowadzący rozmowę dziennikarz skwitował wypowiedź polityka stwierdzeniem: Za 200 zł można zaszaleć.

Za 200 zł trochę rzeczy można kupić, niech pan też nie przesadza - mówił Schreiber w RMF FM.

"Mówimy o wzroście o ponad 100 proc."

Spójrzmy na tę sprawę zupełnie uczciwie. Renta socjalna jest podniesiona do poziomu 1588 zł brutto, z poziomu w roku 2015 - 700 kilkudziesięciu zł. Czyli mówimy o wzroście o ponad 100 proc. - podkreślił polityk.

To jest poziom najniższej renty, która jest. Miejmy świadomość jednego, w jakiej byliśmy sytuacji. Całość wydatków państwa na rzecz osób niepełnosprawnych to była kwota ok. 17 mld zł w 2015 r., dziś jest to kwota 40 mld - kontynuował. Nie mówię, że to dużo. Mówię, jaka była sytuacja i jak została zmieniona - dodał.

Nie mogliśmy przenieść na niepełnosprawnych wszystkich pieniędzy z 500+ oraz 13. i 14. emerytury - mówił Schreiber.