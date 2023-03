Dopłaty do kredytów mieszkaniowych, ulgi podatkowe na budowę domu czy zakup nieruchomości - to zdaniem Polaków najważniejsze pomysły na wspieranie polityki mieszkaniowej przez państwo. To rezultaty najnowszego sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM.

Trzecie wskazanie dotyczyło finansowania budowy mieszkań na wynajem. Wyniki całego badania pokazują, że myślimy przede wszystkim o wsparciu pozwalającym zdobyć własny kąt, a nie wynajmować go od innych. Reklama Prezentacja propozycji dotyczących polityki mieszkaniowej to pierwszy akord trwającej już kampanii . O swoich pomysłach mówi PO, nad ustawą pracuje rząd, projekt obywatelskiej inicjatywy ma PSL. Lewica wraca do idei z zeszłego roku. Kwestie mieszkaniowe, także z powodu drastycznego wzrostu rat kredytów, będą zapewne jednym z najgorętszych tematów przed jesiennymi wyborami. CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>> Grzegorz Osiecki Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję