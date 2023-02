Reklama

Będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem. Niektórzy mówią że to jest lewicowe hasło. Nie, to nie ma nic wspólnego z żadną ideologią. To elementarna przyzwoitość, ludzie mają prawo do mieszkania. Nikt nie ma zamiaru za darmo rozdawać mieszkań, ale uczciwa władza musi uznać, że każda polska rodzina ma prawo do mieszkania – stwierdził Donald Tusk w Pabianicach.

Kredyt 0 proc.

Będziemy proponowali kredyt 0 proc. dla ludzi, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie. Będzie to dotyczyło ludzi młodych i w średnim wieku, do 45. roku życia – mówił dalej.

Będziemy także proponowali dopłatę, skromną ale jednak pomagającą ludziom do najmu, 600 zł – zaznaczył lider PO.

Tusk: Obajtek jednym z największych oligarchów Putina

Donald Tusk odniósł się również do informacji na temat ropy, którą kupował Orlen od Rosji.

Orlen wypłacił Putinowi w ciągu tego roku, kiedy trwa wojna, według ekspertów nawet ponad 40 mld zł. Orlen nadal kupuje ropę z Rosji dla czeskich zakładów. Nadal finansuje w jakimś sensie tę wojnę. Ktoś złośliwie, ale dość celnie zauważył, że być może pan Obajtek jest nietykalny tak jak każdy oligarcha Putina, bo tak naprawdę biorąc pod uwagę skalę tego, co robi pan Obajtek on jest dzisiaj jednym z największych oligarchów Putina – stwierdził Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Pabianic.

W sobotę PKN Orlen poinformował, że nie otrzymuje dostaw ropy naftowej z Rosji, a dostawy surowca rurociągiem "Przyjaźń" do Polski zostały wstrzymane przez stronę rosyjską. Koncern zapewnił jednocześnie, że jest w pełni przygotowany na taką sytuację, zwracając uwagę, że dostawy do jego rafinerii mogą odbywać się w całości drogą morską. "Wstrzymanie dostaw nie będzie mieć zatem wpływu na zaopatrzenie polskich odbiorców w produkty spółki, w tym benzynę i olej napędowy" - zaznaczył PKN Orlen.

Reakcja Obajtka na słowa Tuska

Słowa, które padły w Pabianicach, powinny przekreślać Tuska jako uczestnika debaty publicznej. Nazwanie mnie +oligarchą Putina+ przez Tuska, który +układał się+ z Putinem na sopockim molo, to szczyt hipokryzji. To Tusk jako premier chciał +dialogu z Rosją taką, jaka ona jest - napisał na Twitterze prezes PKN Orlen.

Donald Tusk jako premier uzależniał Polskę od surowców ze wschodu - gdy oddawał władzę, prawie 100% ropy w Polsce pochodziło z Rosji, a po Polsce hulały mafie paliwowe. Dziś skutecznie uniezależniliśmy energetycznie Polskę od Putina - na co wy nie mieliście nigdy odwagi - dodał Daniel Obajtek w kolejnym wpisie.

Obajtek na TT zapewnił, że "jako jedyny prezes SSP ujawnił cały swój majątek, pokazał akty notarialne".

Przy okazji - jako prezes Orlenu zarabiam dziś rocznie prawie o połowę mniej niż protegowany Tuska w czasach PO - J.Krawiec. Czy pan Tusk też ujawni swój majątek, także ten przepisany na żonę? - napisał.