W poniedziałek i wtorek delegacja Lewicy przebywała w Wiedniu, gdzie z austriackimi politykami konsultowali program mieszkaniowy.

Adrian Zandberg, który w stolicy Austrii był razem z szefem sztabu Lewicy, wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i posłem Andrzejem Szejną, w rozmowie z PAP podkreśla, że "Wiedeń udowodnił, że inna polityka mieszkaniowa jest możliwa". - Większość mieszkańców płaci tu niski, regulowany czynsz. Mieszkania buduje i wynajmuje samorząd. To rozwiązanie sprawiedliwe i tańsze, niż rozdawanie miliardów z budżetu bankom i deweloperom - mówi.

W poniedziałek rozmawialiśmy z burmistrzem Wiednia, Michaelem Ludwigiem i jego ekipą. Przyjrzeliśmy się miejskiej spółce, która odpowiada za budowę i utrzymanie mieszkań. Rozmawialiśmy z ekspertami o finansowaniu, przewagach publicznej własności i nowoczesnym planowaniu osiedli - przekazał polityk. - We wtorek spotkaliśmy się z Andym Bablerem - szefem austriackiej lewicy, która stoi za programem mieszkaniowym - dodał.

Jak relacjonuje Zandberg, "Babler opowiadał, że kiedy austriaccy socjaliści rozpoczęli budowę mieszkań, tutejsza prawica też twierdziła, że to niemożliwe, a socjaliści to marzyciele". - No i ci "marzyciele" w samym Wiedniu zbudowali 220 tysięcy mieszkań. Stolica Austrii jest dzięki nim jednym z najlepszych miast do życia na świecie - podkreśla.

Budowa mieszkań to będzie kluczowy postulat w kampanii Lewicy - deklaruje Zandberg. - Publiczny program budowy mieszkań daje prawdziwą wolność: tani dach nad głową i niższe koszty życia. Chcemy z tych austriackich rozwiązań skorzystać w Polsce - dodał.

W ocenie polityka Lewicy, "Platforma Obywatelska i PiS gaszą dziś kryzys mieszkaniowy kredytami, czyli dolewają benzyny do ognia". - To już było, to się nie sprawdziło, skorzystały tylko banki i garść deweloperów - stwierdził i zadeklarował, że "Lewica nie chce marnować pieniędzy z budżetu na coś, co nie działa". - Zamiast tego skorzystamy z rozwiązań, które sprawdziły sie w innych krajach - powiedział.

Zandberg przekazął także, że w programie wyborczym Lewicy mają znaleźć się też inne rozwiązania, które już funkcjonują w innych krajach, a które dotyczą m.in. pracy czy ochrony zdrowia.

autor: Grzegorz Bruszewski