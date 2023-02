MKiŚ ani odpowiedzialny za górnictwo nie odpowiedziały na szczegółowe pytania na temat skutków przyjęcia regulacji w obecnym kształcie oraz ich wpływ na realizację umowy społecznej. MAP odesłał nas do wtorkowej wypowiedzi szefa resortu, wicepremiera, który zapewnił, że rząd zrobi wszystko, by rozporządzenie nie zostało przyjęte. Robimy wszystko, by transformacja energetyczna w pożądanym przez nas kierunku odbywała się jak najszybciej, ale przez bardzo długi okres czasu węgiel będzie podstawą polskiej energetyki i będziemy czynić wszelkie starania, by polskie kopalnie mogły funkcjonować w sposób niezakłócony – powiedział Sasin.