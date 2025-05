Kiedy 14 emerytura 2025? Termin wypłaty jest już znany

Czternasta emerytura to jednorazowy, dodatkowy dodatek pieniężny wypłacany raz w roku kalendarzowym. To świadczenie zostało wprowadzone w 2021 roku. Przysługuje ono emerytom oraz rencistom, którzy pobierają świadczenia wymienione w Ustawie o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Kiedy zatem nastąpi wypłata 14 emerytury w tym roku?

Kiedy wypłata 14 emerytury w 2025 roku?

Zgodnie z planami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czternasta emerytura ma zostać wypłacona w drugiej połowie 2025 roku. Rząd również zaproponował już termin - wrzesień 2025.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6 ust. 3 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z ww. przepisem Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe (ZUS, KRUS, zakłady emerytalno-rentowe służb mundurowych) - napisano.

Wypełniając powyższe upoważnienie ustawowe, w 2025 r. Rada Ministrów proponuje, aby kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacone zostało we wrześniu - dodano.

Warto dodać, że świadczenie to trafi do uprawnionych wraz z wrześniową wypłatą emerytury lub renty. Nastąpi to w standardowych, ustalonych terminach wypłat, czyli 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Warto dodać, że wypłata dodatku odbędzie się automatycznie – nie ma konieczności składania żadnego wniosku w tej sprawie, tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Jaka będzie wysokość tego dodatkowego świadczenia?

Ile wynosi 14 emerytura w 2025 roku?

Zasadniczo wysokość czternastej emerytury odpowiada kwocie minimalnej emerytury, która w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Pełną kwotę tego dodatku otrzymają osoby, których łączne świadczenia (emerytura lub renta) nie przekraczają 2900 zł brutto. W przypadku osób, których świadczenia przekraczają ten próg, stosowana jest zasada pomniejszania dodatku "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że wysokość czternastki jest zmniejszana o kwotę, o jaką podstawowe świadczenie przekracza próg 2900 zł brutto. Minimalna możliwa kwota wypłaty wynosi 50 zł brutto.

Kto nie otrzyma 14 emerytury w 2025 roku?

Stosowanie tej zasady powoduje, że część seniorów w ogóle nie otrzyma czternastej emerytury, jeśli ich główne świadczenie jest na tyle wysokie, że po zastosowaniu redukcji "złotówka za złotówkę" kwota dodatku spada poniżej minimalnych 50 zł brutto. Przykładowo, w 2024 roku czternastka nie przysługiwała osobom z emeryturą wynoszącą 4,7 tys. zł brutto lub wyższą. W związku z coroczną waloryzacją emerytur, przewiduje się, że w bieżącym roku (2025) grono seniorów, którzy nie kwalifikują się do tego świadczenia, może być większe. Oto kilka przykładów: