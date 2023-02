Reklama

Z najnowszego raportu “Bizneswoman Roku: Przedsiębiorczość Polek – stres i obawy” wynika, że połowę kobiet, które chciałyby założyć własne firmy, powstrzymuje obecna sytuacja gospodarcza, a 65 proc. przedsiębiorczyń stresuje się prowadzeniem firmy bardziej niż w poprzednich latach. Jednocześnie ¾ badanych przebywających obecnie na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, obawia się powrotu do pracy.

Aż 42,9 proc. Polek odkłada decyzję o założeniu firmy z powodów finansowych

Dane z najnowszego badania „Bizneswoman Roku: Przedsiębiorczość Polek – stres i obawy” wskazują, że blisko połowa respondentek deklaruje, że przed założeniem własnej firmy powstrzymują je trudności związane z aktualną sytuacją gospodarczą (49,7 proc.) oraz brak pewności siebie (49,1 proc.). Niewiele niższy odsetek ankietowanych (42,9 proc.) wskazuje także, że wstrzymuje się z decyzją o założeniu działalności ze względu na brak finansów. Blisko co trzecia badana deklaruje, że powstrzymuje ją nadmiar związanych z tym spraw organizacyjnych i biurokracji.

Kobiety mają w sobie ogromny potencjał, zasługują na wsparcie i narzędzia pomocne w rozwoju biznesu, dlatego ogromnie cieszy nas, że dołączyliśmy do grona partnerów Konkursu Bizneswoman Roku, jako Partner kategorii Startup Roku. Budujący jest fakt, że pod względem przedsiębiorczości kobiet Polska zajmuje jedno z najwyższych miejsc w Uni Europejskiej. Polki są wyjątkowo przedsiębiorcze, dlatego trzeba im umożliwić rozwój i spełnianie marzeń. W home.pl wierzymy, że Internet jest miejscem dla każdego, niezależnie od wieku, doświadczenia i płci. Wspieramy przedsiębiorczość Polek i Polaków, już od ponad 25 lat – mówi Magdalena Chudzikiewicz, członkini zarządu, Chief Commercial Officer (CCO) home.pl.

Trzy na cztery badane obawiają się trudności z pogodzeniem pracy zawodowej i opieki nad dzieckiem

Trzy na cztery badane przebywające obecnie na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym deklarują, że obawiają się powrotu do pracy. Najczęściej jako powód wskazują możliwe trudności z pogodzeniem pracy zawodowej i opieki nad dzieckiem (74,4 proc.) oraz problem z odnalezieniem się z powrotem w obowiązkach zawodowych i pracy z zespołem (18,6 proc.). Jednocześnie 16,7 proc. ankietowanych uważa, że powrót do pracy po urlopie macierzyńskim jest trudny i nieraz niemożliwy.

Z poprzedniej części raportu „Bizneswoman Roku: Przedsiębiorczość Polek a życie rodzinne” wynika, że ponad 60 proc. ankietowanych uważa, że tryb zdalny lub hybrydowy ułatwia kobietom pracę, bo pozwala łączyć ją m.in. z opieką nad dzieckiem. Jednocześnie z najnowszego badania „Bizneswoman Roku: Przedsiębiorczość Polek – stres i obawy” wynika, że większość kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym boi się powrotu do pracy. Umożliwienie kobietom pracy zdalnej po urlopie macierzyńskim mogłoby obniżyć stres, jaki odczuwają w kontekście powrotu do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka. Spore nadzieje na poprawę sytuacji matek na rynku pracy pokładam również w planowanych zmianach w Kodeksie pracy, wprowadzających dwa miesiące urlopu rodzicielskiego do wykorzystania tylko przez mężczyzn – mówi Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku.

Blisko dwie na trzy przedsiębiorczynie stresują się obecnie bardziej niż w ubiegłych latach

Aż 65,1 proc. badanych przedsiębiorczyń deklaruje, że odczuwa obecnie większy stres niż w poprzednich latach. Wśród powodów najczęściej wskazują niestabilną sytuację polityczno-gospodarczą w kraju i na świecie, rosnące koszta prowadzenia działalności, kryzys i związaną z nim inflację, zmniejszony popyt na usługi oraz ogólną niepewność co do przyszłości. Jedynie 21,2 proc. ankietowanym prowadzącym własną firmę nie towarzyszy większy stres.