To zgodne z przewidywaniami demografów i specjalistów od migracji, takie szacunki podawał w DGP prof. Maciej Duszczyk. Dzieci tej narodowości dominowały już w poprzednich latach, ponieważ ich rodzice to największa grupa imigrantów w Polsce. W 2023 r. doszła do tego jeszcze ucieczka przed rosyjską agresją na Ukrainę.

Polska "zachodem"

W większości urodziły się dzieci poczęte przed 24 lutego, zakładam, że Ukrainki, które uciekły przed wojną, zachowają się jak inne kobiety w tego typu przypadkach i w tym roku urodzeń będzie mniej, bowiem wojna, która zwiększa poczucie niepewności, powoduje odłożenie decyzji prokreacyjnych- podkreśla zajmujący się migracjami prof. Maciej Duszczyk.

Jaki widać ukraińskie dzieci to 85 proc. tych z obcym obywatelstwem urodzonych w Polsce, a jeśli chodzi o kolejne pozycje na liście także nie ma zaskoczeń. Drudzy w kolejności są mali Białorusini - 538 a po nich Wietnamczycy - 197 dzieci. Poza podium znaleźli się Gruzini i Rosjanie oraz mali obywatele Indii. Pokazuje to, że Polska staje się obywateli tych krajów "zachodem", gdzie można się osiedlić, żyć i pracować - zauważa ekonomista Rafał Mundry.

Systematyczny wzrost

Liczba dzieci obcokrajowców urodzonych w Polsce systematycznie rośnie od kilku lat, zeszły rok z 60 proc. przyrostem był rekordowy z powodu wojny. Mimo wzrostu i dochodzącego już do 5 proc. udziału w ogólnej liczbie porodów w Polsce ten strumień jest za słaby, żeby uzupełnić spadającą liczbę porodów Polek.

Co prawda wciąż struktura społeczna jest w Polsce bardzo jednolita, to jednak zaczynamy drogę i to w bardzo szybkim tempie odejścia od homogenicznej struktury społecznej do wielokulturowej - ocenia Rafał Mundry.

Jak pisaliśmy w DGP w zeszłym roku, po raz pierwszy po wojnie liczba dzieci z polskim obywatelstwem miała z przodu cyfrę "dwa", urodziło się ich 290 tys. Demografowie kładą to na karb dużego poczucia niepewności wywołanego najpierw pandemią, a obecnie wojną. Liczą, że kiedy sytuacja się uspokoi, to liczba urodzeń wzrośnie.