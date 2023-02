Zgorzelski był pytany w Radiu ZET, jakie poprawki PSL przedstawił na spotkaniu z minister Anną Moskwą i ministrem Szymonem Szynkowskim vel Sękiem.piotr z

Polityk powiedział, że poprawki dotyczące odległości wiatraka od zabudowań, oraz cen energii dla mieszkańców.

Ze względu na to, że obecność wiatraków w gminie lekko zmienia życie mieszkańców, to chcemy, żeby mieszkańcy mieli dostęp do tej energii po cenie wytwarzania. Pragnę, by rząd zamknął kwestię kamieni milowych. Minister Szynkowski stara się, by to jak najszybciej dokończyć. Pragnę, by ludzie dostali pieniądze – powiedział w Radiu ZET Piotr Zgorzelski.