Portal "Politico" podał, że Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Covid-19 wezwie przewodniczącą Komisji Europejskiej na przesłuchanie. Europosłowie chcą zapytać Von der Leyen o jej rolę w negocjowaniu ogromnego, wielomiliardowego kontraktu na szczepionkę przeciwko koronawirusowi, podpisanego w szczytowym momencie pandemii.

Z nieoficjalnych informacji medialnych wynika, że w trakcie negocjacji Niemka wymieniła wiadomości tekstowe z szefem firmy Pfizer, Albertem Bourlą. Komisja Europejska pytana o te sprawę poinformowała, że nie była w stanie znaleźć SMS-ów.

"W szerszy kontekst"

Europoseł Bogdan Rzońca (PiS) zwraca uwagę, że przesłuchanie Von der Leyen może być wpisane w szerszy kontekst afery korupcyjnej w PE i rywalizacji między Socjalistami i Demokratami oraz Europejską Partią Ludową, do której należy szefowa KE. Uważa jednocześnie, że Von der Leyen musi wyjaśnić swój udział w negocjacji kontraktów na szczepionki.

- Zbliżają się wybory do PE. Socjaliści europejscy mają problem z korupcją i to obciążenie będzie wywoływało reakcje w postaci wyciągania przez nich innych spraw, które obciążą inne grupy polityczne. Wojna między obecnymi koalicjantami w UE będzie narastać, bo znają swoje "grzechy". Przewodnicząca Von der Leyen musi wyjaśnić swój udział w zakupie, pokazać treść SMS-ów które wysyłała do i otrzymywała od szefa firmy produkującej szczepionki. Przewiduje więc atak na Europejską Partię Ludową przez Socjalistów i Zielonych. Żadna ze stron nie będzie brała jeńców – powiedział europoseł.

Dochodzenie w sprawie umów na szczepionki

"Politico" przypomina, że ani unijny rzecznik praw obywatelskich, ani Trybunał Obrachunkowy UE "nie byli w stanie rzucić światła na te niejasne interesy" dot. kontraktów na szczepionki. Prokuratura Europejska, która dysponuje uprawnieniami których brakuje innym agencjom nadzorującym, wszczęła dochodzenie w sprawie umów na szczepionki, nie informując jednak, czy dotyczy ono przewodniczącej Komisji.

Zgodnie z regulaminem Parlamentu wniosek zostanie wysłany do przewodniczącej Parlamentu Roberty Metsoli, która następnie zdecyduje, czy wezwać von der Leyen na przesłuchanie. Metsola jest członkinią centroprawicowej grupy Europejskiej Partii Ludowej, tej samej, w której jest von der Leyen.

Zaproszenie nie ma mocy prawnej. Von der Leyen może odmówić stawienia się.

Z Brukseli Łukasz Osiński