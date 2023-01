W środę w KPRM odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z parlamentarzystami Solidarnej Polski. Głównym tematem rozmów był projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i kwestia odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu, który brał udział w spotkaniu, powiedział, że takie rozmowy są pożyteczne i przybliżają zbieżność stanowisk. - Bardzo merytoryczne wypowiedzi pana ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka i pana ministra (szefa RCL) Krzysztofa Szczuckiego, którzy objaśniali nasz punkt widzenia. Także bardzo cierpliwe i też merytoryczne wystąpienie premiera, mam nadzieję, że oddziałało na grupę posłów Solidarnej Polski - powiedział Terlecki.

- Czy to przybliży nasze stanowiska i czy coś zmieni w perspektywie głosowań, to się okaże - zaznaczył.

"Ziobro zapowiedział..."

Terlecki dodał, że lider Solidarnej Polski, szef MS Zbigniew Ziobro zapowiadał, że "rozmowy na temat tego jak postąpią są jeszcze przed nimi". - Liczę na to, że jednak rozsądek zwycięży i będziemy wszyscy razem mogli zrobić wszystko, żeby te pieniądze z KPO dostać. No, a jak się nie uda, to trudno - mówił.

Dopytywany, czy jeśli się nie uda, to środków z KPO nie będzie, szef klubu PiS wyraził nadzieję, że kiedy dojdzie do głosowania nad projektem nowelizacji ustawy o SN w Sejmie, to "opozycja jednak zachowa się racjonalnie i (go) poprze".

Terlecki został też zapytany, dlaczego toczą się te dyskusje w koalicji, skoro politycy Zjednoczonej Prawicy mówią, iż środki z KPO się Polsce należą. - Rozmowy się toczą ponieważ część naszych posłów oraz jeden minister wyrażają wątpliwości, czy nie idziemy w ustępstwo za daleko. Naszym zdaniem te pieniądze przydadzą się, więc będziemy się starali, żeby one do Polski trafiły - powiedział Terlecki.

- Będziemy starali się przyjąć taką ustawę, która uspokoi Komisję Europejską i pozwoli na wypłacenie środków z KPO - dodał.

Konsultacje z prezydentem

Szef klubu PiS był też pytany o konsultacje z prezydentem Andrzejem Dudą w związku z wątpliwościami co do projektu zmian w ustawie o SN. - Myślę, że rozmowy trwają, a jeżeli nie trwają, to będą trwały; takie rozmowy, które doprowadzą do takiego kształtu ustawy, który byłby do przyjęcia przez pana prezydenta - powiedział Terlecki.

Zapytany czy widzi scenariusz, w którym Solidarna Polska wychodzi z koalicji odpowiedział, że "na razie nie widzi takiego scenariusza". - Ale muszę powiedzieć, że zarówno po naszej stronie jak i po stronie Solidarnej Polski są zwolennicy takiego rozejścia się przed wyborami"- powiedział Terlecki. Zaznaczył jednocześnie, że "kierownictwo partii jest raczej zgodne w tym, że trzeba utrzymać jedność".

Rozmawiała: Anna Nartowska, autor: Rafał Białkowski