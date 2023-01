- Będziemy chronić mieszkańców, ale jeśli nie zmienią się przepisy, nie zostanie wprowadzona rozszerzona odpowiedzialność producenta i system nie zostanie postawiony na nogi, możemy być zmuszeni do podwyżek - mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich .

Na taki krok pod koniec grudnia ubiegłego roku zdecydował się Wrocław, tłumacząc siębiorące udział w przetargu. W 2023 r. więcej zapłacą również mieszkańcy Olsztyna. Większość dużych miast w ostatnich dwóch latach zmieniała już ceny i broni się przed kolejnymi podwyżkami (patrz: infografika), ale przedsiębiorcy z branży odpadowej zgłaszają się do urzędów z wnioskami o waloryzację kontraktów.

- Należy tak szacować, by za kilka miesięcy nie realizować zamówienia ze stratą na skutek wzrostu cen paliw i energii - tłumaczy Karol Wójcik, przewodniczący rady programowej Izby Branży Komunalnej.

W Olsztynie opłatę podniesiono od 1 kwietnia 2022 r. (z 8,40 zł do 9,70 zł za 1 m sześć. zużytej wody miesięcznie), a od stycznia tego roku stawka wzrosła do 11,10 zł (maksymalnie mogłaby wynieść 14,43 zł).

Procedura przetargowa trwa właśnie w Gdańsku, w Chorzowie nowy wykonawca zostanie wybrany na przełomie lutego i marca, a to również oznacza potencjalne podwyżki. Wzrost cen jednoznacznie wyklucza Białystok, chociaż obecne umowy na odbiór odpadów obowiązują do końca czerwca. Wszystko dzięki temu, że w tym mieście system się bilansuje i nie ma potrzeby dopłacania do gospodarki odpadami z miejskiej kasy.