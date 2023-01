W myśl najnowszej poprawki do projektu ustawy o aktywności ok. 800 tys. osób, które są obecnie zarejestrowane w urzędach pracy, po zmianach będzie musiało co 180 dni składać wniosek do ZUS o objęcie ich ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli wniosek zostanie złożony po upływie 30 dni od ustania ostatniego ubezpieczenia, taka osoba nie zyska prawa do bezpłatnej ochrony.

W założeniu taka regulacja ma przeciwdziałać nadużyciom. W praktyce może zmniejszyć liczbę ubezpieczonych bezrobotnych i pozbawić tej ochrony niesamodzielnych i bezradnych życiowo.

