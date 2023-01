Reklama

Program "Czyste Powietrze" rozróżnia przyszłych beneficjentów, a także wysokość dotacji, na trzy kategorie - w zależności od dochodów osób, które mają korzystać ze wsparcia. Zmiana, która wchodzi w życie we wtorek, podwyższa progi oraz kwoty dotacji.

Nowy próg i kwota dotacji

Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrasta do 135 tys. zł (ze 100 tys. zł), a maksymalna kwota dotacji wyniesie 66 tys. zł, wobec 30 tys. zł dotychczas. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy rośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja w takim przypadku wzrośnie z 47 do 99 tys. zł. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi rosną odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Maksymalna dotacja w tym progu, przy tzw. pełnej termomodernizacji rośnie z 79 do 136 tys. zł.



Co jest wymagane

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tłumaczy, że aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w tym budynku. Należy też zrealizować w całości wariant z wykonanego audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie np. zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40 proc., nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.



Nowa oferta programu gwarantuje też dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć.

Dofinansowanie w programie "Czyste Powietrze" będzie udzielane w odniesieniu do kosztów netto, co pozwoli na ujednolicenie zasad wyliczania kwoty dotacji niezależnie od przyszłych źródeł finansowania, jakimi są środki zewnętrzne pochodzące z KPO i FEnIKS-a.

Drugi wniosek możliwy

Nowa odsłona programu przewiduje, że beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła, będą mogli złożyć drugi wniosek, tym razem o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych.

Fundusz przekazał ponadto, że inną ważną zmianą, która wychodzi naprzeciw obecnej sytuacji rynkowej, jest możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m sześc. w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. W kolejnym etapie nastąpi eliminacja możliwości dofinansowania w ramach programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m sześc.

Zmiany w ofercie bankowej

Nowe "Czyste Powietrze" wprowadza też zmiany w ofercie bankowej, czyli w Kredycie Czyste Powietrze. Taką pożyczkę z dotacją na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu będzie można uzyskać na inwestycje rozpoczęte do sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku w banku. Do tej pory kredyt z dotacją udzielany był na przedsięwzięcia rozpoczęte od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku udzielającym kredytu.

Jak informowano pod koniec 2022 r., w programie "Czyste Powietrze" złożono ponad 530 tys. wniosków na blisko 10 mld zł dotacji, a zawarto umowy na ponad 8,3 mld zł. Wypłacono ponad 4 mld zł. Na rozliczenie inwestycji beneficjenci mają do 36 miesięcy stąd różnica pomiędzy kwotą wskazaną w umowach i kwotą wypłaconych środków. Budżet "Czystego Powietrza" to ponad 100 mld zł.

Autor: Michał Boroń