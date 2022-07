Były już trzy główne parametry, główne grupy programu Czyste Powietrze. Dzisiaj wprowadzamy program Czyste Powietrze Plus. Plus to jest po pierwsze możliwość prefinansowania. Już 15 lipca będzie można złożyć kompleksowy wniosek w programie Czyste Powietrze - powiedziała Moskwa.

Jak mówiła minister, "różnicą w stosunku do dotychczasowych zasad jest to, że będzie można uzyskać w szybkim czasie prefinansowanie do 50 proc. tej kwoty, która będzie całkowitą wszystkich naszych prac".

Dodała, że po zakończeniu prac, w "przyspieszonej ścieżce" beneficjent otrzyma drugą część kwoty, jaką przeznaczył na zadanie realizowane w ramach programu.

autor: Łukasz Pawłowski, Ilona Pecka